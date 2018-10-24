Нарушение трудовой дисциплины. Что грозит работнику?

Опоздания на работу, ранний уход на обед и позднее возвращение, ненадлежащее исполнение обязанностей – для некоторых это становится системой. Если ваш шеф готов закрыть глаза на происходящее, то можно считать, что вам повезло, но чаще всего реакция начальства будет негативной. А когда заканчиваются отмазки о пробках на дорогах, сломанном троллейбусе или застрявшем лифте, приходит время отвечать за свои проступки.

Владислав Пехота, юрист:

Мерами дисциплинарного взыскания являются: замечание, выговор и увольнение. Отметим, что для работников, несущих общую дисциплинарную ответственность, данный перечень является исчерпывающим и наниматель самостоятельно не может включать новые дисциплинарные взыскания.

Например, нельзя наказать сторожа, появившегося в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. А вот поблажек судьям, представителям правоохранительных органов или дипломатам в подобном случае не будет. На них действуют более строгие правила дисциплинарной ответственности. Даже если инцидент произошел в нерабочее время, зачастую взыскания не избежать.

Владислав Пехота:

В то же время, к работникам, совершившим дисциплинарный проступок, помимо мер дисциплинарного взыскания, могут быть применены так называемые меры правового воздействия, не противоречащие законодательству и установленных в коллективных договорах либо в правилах внутреннего распорядка, например, лишение премии либо перенос времени трудового отпуска.

Но прежде чем применять какие-либо меры, нанимателю следует индивидуально подойти к каждому инциденту. Учесть обстоятельства, тяжесть проступка, качество выполняемой работы и поведение своего подопечного. Как правило, к увольнению прибегают в самых крайних случаях.

Владислав Пехота:

Прогул, появление на работе в состоянии наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков или употребление наркотических средств, токсических веществ в рабочее время.