Молочный суп не зашёл, а филе почти не осталось. Что сейчас выбирают дети в школьных столовых?

Новости Беларуси. Нет молочному супу, да – рыбным наггетсам. Гастрономическая революция назревает в школьных столовых. 20 учреждений образования по всей стране приняли участие в пилотном проекте, который инициировало Министерство образования. Его цель – вывести на новый уровень существующую систему школьного питания, апробировать новые технологии и принципы его организации. Важно, что среди экспертов не только взрослые, но и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Могилевской области к эксперименту присоединились три школы. Что изменится в столовых уже с Нового года, знает Юлия Мычка.

Могилевская средняя школа № 45 самая многочисленная в области. Больше 2,5 тысячи детей обучаются здесь в две смены. Чтобы накормить всех вкусной и полезной едой, кашеварить работники кухни начинают в пять утра. А если в меню штучный продукт, например, котлеты, то и того раньше. Заготовки – редкий случай. Все, как говорится, из-под ножа. На обед сегодня салат, молочный суп, перловая каша, филе куриное запечное с сыром. В столовой громко звенят ложки, но по факту такое меню, видимо, по вкусу не каждому.

Василиса Сивак, ученица могилевской средней школы № 45:

Это очень индивидуальная тема. Я, допустим, каждый день готова питаться молочным супом.

Марта Мандрык, ученица могилевской средней школы № 45:

Не люблю молочный суп с пенкой, а люблю индейку.

– Здесь дают индейку?

– Да.

Роман Раевский, ученик могилевской средней школы № 45:

Люблю больше всего макароны с сосиской.

Юлия Мычка, корреспондент:

Для чистоты эксперимента мы решили дождаться, когда первоклассники закончат обед. И вот результат налицо.

Молочный суп, как принято сейчас говорить, явно не зашел. Филе почти все съели, очевидный аутсайдер – перловая каша. Остатки отправляются в мусор, а ведь за это были заплачены деньги: или из кошелька родителей, или из бюджета страны. Государство взяло на себя огромную социальную ответственность: 2/3 школьников питаются в столовых бесплатно. Чтобы в корне изменить ситуацию, когда и дети сыты, и нервы родителей целы, Министерство образования запустило пилотный проект, главная цель которого изучить вкусовые предпочтения современных школьников и рационально подойти к организации питания. Например, отказаться от завтраков в пользу более дорогого и комплексного обеда.

Владимир Матиевский, директор могилевской средней школы № 45:

Условно говоря, приходя из дома в школу, ребенок уже позавтракал. Если он начинает питаться после первого и сразу после второго урока, желание покушать у него не велико. Совсем другое дело – питаться после третьего, четвертого урока. Поэтому Министерство образования пошло на вариант провести пилотный проект с целью перейти от завтрака к обеду, которые более полноценные. И по финансовым вопросам, и по натуральным нормам более весомые.

Таким образом, увеличив разрыв между домашним и школьным питанием, есть шанс, с одной стороны, добиться здорового аппетита (который дети к обеду точно нагуляют), а с другой – сократить отходы. «Вкусная революция» коснется меню. При его составлении обязательно учтут предпочтения детей и пожелания родителей. В 45-й школе такое анкетирование показало, что больше всего школьники любят сосиски с макаронами, творожную запеканку, пюре и куриные котлеты. В список «ненавижу» попали рыба, печень и та самая каша перловая.

Ольга Сидорова, заведующая производством столовой могилевской средней школы № 45:

Я все-таки понимаю, что дети любят эту модную пищу: гамбургеры, пиццу. Но все-таки мы идем за правильным питанием. Я надеюсь, что я не доживу до того момента, когда мы в школах начнем давать гамбургеры, пиццу и весь это фастфуд, неправильное питание. Во время эксперимента оценивать блюда будут сами дети. Для этого в 45-й школе уже создана специальная комиссия.

Екатерина Коропова, ученица могилевской средней школы № 45:

Мы будем проводить анкетирование, создадим группу, где будем ежедневно анонимно спрашивать у ребят, что им понравилось сегодня в столовой, что бы они хотели видеть в меню завтра.