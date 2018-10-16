Новости Беларуси. Сергей Румас возглавит оргкомитет по празднованию 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его состав утвержден 16 октября указом главы государства. В комитет вошли руководители и представители республиканских и местных госорганов, средств массовой информации, объединения ветеранов, БРСМ, Федерации профсоюзов и других организаций.

Подписание документа позволит провести празднования знаковых дат на высоком уровне, будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, сохранению памяти о подвиге белорусов и советского народа.