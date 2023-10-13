Новое производство препаратов для борьбы с онкологией запустят в Беларуси до 2024-го

В Беларуси появится новое производство препаратов для борьбы с онкологией. На рынок поступит ряд лекарств отечественного производства. Проект планируют полностью реализовать до конца 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В то же время продолжается разработка других перспективных препаратов. Цель на пятилетку у белорусских фармкомпаний масштабная – воплотить порядка 20 инновационных проектов и освоить выпуск не менее 400 новых лекарств. Это позволит не только расширить ассортимент, но и повысить качество медикаментов. При создании новых препаратов фармацевтическая отрасль ориентируется на биоразработки. Так, в Институте микробиологии Академии наук в 2023 году открыли новую лабораторию, где будут производить необходимые для лекарств компоненты нового поколения.

Александр Шепшелев, директор Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси: Соединение, над которым мы сейчас плотно работаем, которое впервые мы получили, позволяет до 80 % видов рака, которые в настоящий момент присутствуют в мире, излечивать и, что самое важное, формировать иммунитет.

Олег Сахно, генеральный директор холдинга «Белфармпром»:

Фармацевтическая отрасль смотрит в сторону биоразработок. И сейчас усилия направлены на развитие данного направления, в том числе и с кооперацией зарубежных партнеров.

Белорусские лекарства поставляют более чем в 30 стран мира. За последние пять лет экспорт фармпроизводства вырос в полтора раза. Основная его доля – около 70 % – приходится на Россию.