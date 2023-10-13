Почему не стоит бояться пятницу 13-го и когда намечать планы? Астролог рассказала, как Луна влияет на нашу жизнь

Впереди нас ждет два затмения. Солнечное – 14 октября и лунное – 28 октября. Мы уже начали ощущать влияние затмений. Этот промежуток времени, который между затмениями, называется коридором затмения. В это время происходит много всяких событий необъяснимых и мистических. Это время действительно считают сложным периодом. Но стоит ли на самом деле бояться? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Татьяна Дунаева, астролог, нумеролог. Нужно ли бояться и опасаться коридора затмений? Ольга Бурлакова, ведущая:

Нужно ли бояться и опасаться коридора затмений?

Татьяна Дунаева, астролог, нумеролог:

Давайте я вначале расскажу, что это такое. Коридор затмений – это расстояние между солнечным затмением и лунным затмением. Обычно его так называют, потому что он несет какие-то себе энергии. В 2023 году был еще один коридор затмений в мае. А сейчас октябрьский, называется кармические затмения. И когда происходят такие затмения, можно туда очень много что убрать, можно проработать свою карму. Что-то завершить, то, что давно уже требовалось. Выйти на новый уровень развития. Дмитрий Потапович, ведущий:

Подскажите, это означает, что какие-то фундаментальные этапы можем закончить? Вселенная подсказывает, что нужно что-то завершить? Татьяна Дунаева:

Это именно этот кармический коридор, они все несут разные вибрации. Но именно этот, который будет с 14 октября по 28 октября, кармический. Карма – это то, что надо завершать, то, что нужно отработать. Например, есть какие-то незакрытые гештальты. Я, например, давно хотела поговорить с каким-то человеком, поставить точки над и, но как-то все откладывало этот разговор. Самое время. И наметить новые планы. Самый опасные дни в коридоре – это начало и конец. То есть 14 октября такой день, он еще и совпадает с новолунием. Новолуние – это хороший день, когда строятся планы, цели, задачи на месяц. Но не рекомендовано, когда идут и солнечные затмения, писать как раз таки вот эти желания. Необузданные энергии этого дня. Ольга Бурлакова:

А когда рекомендуются писать и загадывать желания?

Татьяна Дунаева:

Растущая луна. Есть день новолуния, обычно начинается за дня два тремор. В новолуние такое состояние, когда лучше отдохнуть, лучше наметить что-то, но не исполнять. И день-два еще тоже такие энергии. Поэтому идеально – растущая луна где-то на день второй, когда уже прибывает энергия, когда мы уже готовы к совершениям каким-то. Я бы рекомендовала 15, 16, 17 октября. Загадывать желание нужно... Их, конечно, много тысяч способов, но желательно опираться на Луну. Например, растущая Луна – ты что-то хочешь прибавить, например, а на убывающую – всегда что-то убавить. Например, займусь спортом, сброшу какой-то килограмм. Дурные привычки всевозможные – на убывающую. Например, я принимаю решение убрать вредную пищу. Но усилие приложить надо. Люди всегда верят в какую-то волшебную палочку, хотели, чтобы просто что-то происходило. Но есть что-то у нас сверху, какие-то силы нам помогают. Нам нужно что-то сделать, чтобы это получить. Если ты принял решение как-то жить по-другому, попробуй с малых шагов это начать делать. Почему не стоит бояться пятницы 13-го? Дмитрий Потапович:

А можно ли начать что-то делать с пятницы 13-го?

Татьяна Дунаева:

Я очень люблю 13 число, пятницу. Когда начали попугивать людей пятницей 13-го, соединили два значения. Пятницу и число 13. Пятница издревле принадлежала богиням красоты, любви. Даже friday на английском – это богиня Фрейя. Также это считается день Венеры, Афродиты. Например, славянской богини Лады. То есть это день красоты и день искушения. Женщина всегда была искушением, а тем более богиня любви. А потом уже, когда пришло христианство, если почитать их мифологию христианскую, то там все происходило именно в пятницу. Например, когда была Тайная вечеря, 13 апостолом был Иуда, который впоследствии предал Христа. Ева съела яблоко именно в пятницу. Каин предал Авеля именно в пятницу. А 13 число, даже сам Пифагор писал, что 12 – это идеальное число. 12 апостолов, 12 знаков Зодиака, 12 месяцев в году. То есть это считалось идеальным числом. И когда вносится какой-то элемент, в частности 13 число, это хаос, который может привнести все что угодно. Но не будь хаоса, кто знает законы физики, нарастают свободные частицы. Люди почему боятся этого числа. Они думают, что сейчас что-то произойдет и не контролируемое. Но если не впускать в себя элемент хаоса, то рано или поздно, тебя разорвет извне при каком-то толчке. Это называется закон физики, нарастают свободные частицы. И какой-то толчок извне, например, произошли какие-то события. И ты не справляешься с накатившимися историями, потому что долго держал свою систему в закрытом состоянии. Это все лопается, ты сходишь с ума. И тогда хаос тебя уже накрывает, ты не сможешь справиться с обстоятельствами. Каким будет 2024 год? Ольга Бурлакова:

Лучше ли будет следующий год, чем 2023-й?