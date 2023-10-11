Чуприс: белорусские женщины очень активны в бизнесе, в политической и общественной жизни

Новости Беларуси. В Беларуси возрастает роль женского предпринимательства. Треть владельцев собственного дела в стране – бизнес-леди. В эти дни самые яркие и успешные проекты в сфере красоты и здоровья объединила Международная выставка-ярмарка товаров и услуг для женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ней представлены как уже полюбившиеся товары, так и новые разработки. Так, российские косметологи создали натуральную косметику, которая обладает омоложивающим эффектом.

Ключевое событие выставки – Форум женского лидерства и карьерных возможностей. На нем приглашенные спикеры поделились секретами успеха и тем, как удачно совмещать карьерный рост и семейное благополучие.