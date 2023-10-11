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Чуприс: белорусские женщины очень активны в бизнесе, в политической и общественной жизни

11 октября 2023 17:31
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Новости Беларуси. В Беларуси возрастает роль женского предпринимательства. Треть владельцев собственного дела в стране – бизнес-леди. В эти дни самые яркие и успешные проекты в сфере красоты и здоровья объединила Международная выставка-ярмарка товаров и услуг для женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чуприс: белорусские женщины очень активны в бизнесе, в политической и общественной жизни-1

На ней представлены как уже полюбившиеся товары, так и новые разработки. Так, российские косметологи создали натуральную косметику, которая обладает омоложивающим эффектом.

Ключевое событие выставки – Форум женского лидерства и карьерных возможностей. На нем приглашенные спикеры поделились секретами успеха и тем, как удачно совмещать карьерный рост и семейное благополучие.

Чуприс: белорусские женщины очень активны в бизнесе, в политической и общественной жизни-4

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Мы по многим позициям лидеры. У нас очень активны женщины в общественной, политической жизни, в бизнесе – это отмечается многими. Поэтому, конечно, хочется, чтобы наши женщины объединили вокруг себя женщин всего мира.

Чуприс: белорусские женщины очень активны в бизнесе, в политической и общественной жизни-7

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Потенциал женщин большой, широк. Мы видим очень много изделий, которые мы представляем на этой выставке. Я уверена, что посетителям выставки в течение трех дней будет что увидеть, чем себя порадовать.

Чуприс: белорусские женщины очень активны в бизнесе, в политической и общественной жизни-10

Также на площадке проходят мастер-классы, показы одежды, обуви и аксессуаров от белорусских дизайнеров. Посетить международную выставку-ярмарку можно до 13 октября.

# Женщины Беларуси # общество # Ольга Чуприс # Надежда Лазаревич # Фотофакт

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