Чуприс: белорусские женщины очень активны в бизнесе, в политической и общественной жизни
Новости Беларуси. В Беларуси возрастает роль женского предпринимательства. Треть владельцев собственного дела в стране – бизнес-леди. В эти дни самые яркие и успешные проекты в сфере красоты и здоровья объединила Международная выставка-ярмарка товаров и услуг для женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ней представлены как уже полюбившиеся товары, так и новые разработки. Так, российские косметологи создали натуральную косметику, которая обладает омоложивающим эффектом.
Ключевое событие выставки – Форум женского лидерства и карьерных возможностей. На нем приглашенные спикеры поделились секретами успеха и тем, как удачно совмещать карьерный рост и семейное благополучие.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Мы по многим позициям лидеры. У нас очень активны женщины в общественной, политической жизни, в бизнесе – это отмечается многими. Поэтому, конечно, хочется, чтобы наши женщины объединили вокруг себя женщин всего мира.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Потенциал женщин большой, широк. Мы видим очень много изделий, которые мы представляем на этой выставке. Я уверена, что посетителям выставки в течение трех дней будет что увидеть, чем себя порадовать.
Также на площадке проходят мастер-классы, показы одежды, обуви и аксессуаров от белорусских дизайнеров. Посетить международную выставку-ярмарку можно до 13 октября.