Собрать ребёнка в школу в начале августа. В чём плюсы школьных ярмарок – побывали на шопинге в Могилёве

Новости Беларуси. К столичным школьным ярмаркам присоединились регионы. Больше четырех сотен торговых платформ по всей стране созданы, чтобы помочь родителям собрать детей в школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для многих взрослых такой летний шоп-тур превращается в задачу со звездочкой: важно не только школьнику угодить, но и за рамки бюджета не выйти. Как обычно, подставить плечо готовы отечественные производители. У них и ассортимент широкий, и цены вполне адекватные. И, что особенно важно, качество, которое ценят даже жители Крайнего Севера. Убедилась в этом Юлия Мычка.

Свой первый день отпуска семья Сердюковых из Мстиславля начинает с большого шопинга. Уже не первый год именно здесь, на областной ярмарке, родители собирают в школу под ключ двух сыновей. Больше полсотни точек, где мо­жно купить все – от карандаша до школьной формы, дают взрослым надежду: осилить внушительный список здесь можно за день. Пока еще полные сил покупатели стартуют с одежды и обуви. Опытные родители четко понимают, на чем можно сэкономить.

Екатерина Сердюкова, жительница Мстиславля:

Ручки, карандаши, тетради теряются – лучше купить подешевле, потому что это все равно все списывается. А одежду лучше купить дорогую и качественную.

Дресс-код школьника не раз становился объектом бурных обсуждений. Одобренный Министерством образования стандарт – это одежда делового стиля. Оттенки и фасон учреждения выбирали кол­легиально. Известно, что в Могилеве, например, цвет школьного настроения синий, а обязательным вторым элементом этого года станет жилетка. Охотиться за ней не надо. На школьном базаре такие в открытом доступе.

Отечественный производитель предлагает модные новинки. Каждый год новая коллекция. Классические костюмы с шелковыми платками опять в тренде.

Галина Соболева, продавец-консу­льтант:

Одеваются в официальное все. Уже все вернулось опять, и родители тоже довольны, что есть школьная форма и не надо ходить, выбирать, определенное подбирать каждому отдельно.

В нескучные фасоны со строгим сертификатом белорусского качества планирует одеть свою первоклассницу семья из Мурманска. У жителей Крайнего Севера России в Кричеве дача. Отпуск Борисовы решили совместить с подготовкой к школьному сезону.

Иван Борисов, житель Мурманска:

Обувь исключите­льно белорусскую, одежду – на белорусскую упор делали, потому что она и качественная, и цена белорусской одежды этому качеству соответствует. Такую одежду не стыдно надеть, она очень функциональная, красивая, опрятная – для школы одежда и обувь.

После создания школьного лука битва по­колений ослабевает. Мир канцелярских прин­адлежностей – это место, где детскую фантазию можно отпустить на свободу. У этих прилавков родители только платят. К слову, цены нынче более чем доступные. Минимальные надбавки: например, стоимость шариковых ручек сократили почти в два раза.

Юрий Чиж, продавец­-консультант:

Если ручка стоила, допустим, 3 рубля, то сейчас 1,72 рубля.

Неожиданно на прилавках школьного базара нашли пеналы могилевского производства. Импортозамещение налицо – даже в такой узкой нише наши растолкали конкурентов. Юрий Чиж:

По приказу Президента шьем. Импорто­замещение. Пеналы лучше, чем из Китая и других стран. С частниками на школьном рынке можно смело торговаться, точки белорусских магазинов щедрые на скидки, расплачиваться здесь можно в том числе картами рассрочек. Школьная форма для девочек – от 35 рублей, для мальчиков – от 70. Обувь, если кожаная – около 100. В канцелярии немало предложений ниже рубля. Тетрадки – от 25 ко­пеек.