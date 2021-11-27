Корреспондент Sputnik News владеет арабским и разговаривал с беженцами. Вот что они ему сказали

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. В лагере беженцев, где в надежде попасть в страны Евросоюза остаются сотни человек, 27 ноября оживленно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь образовалась инициативная группа, через которую люди доносят свои основные проблемы.
Чем еще живет лагерь, готов рассказать наш корреспондент Константин Герцев.
Константин Герцев, корреспондент:
Российский журналист информационного агентства Sputnik News Алексей Шайя-Широков в своем бэкграунде имеет опыт работы в Иордании, Тунисе, где, собственно, сталкивался с похожими проблемами пребывания беженцев. Вчера ты задавал вопрос главе нашего государства. Давай вспомним еще раз ту встречу. Ты владеешь арабским языком, ты общаешься с беженцами без посредников. Визит нашего Президента как повлиял на настроение людей в лагере?
Алексей Шайя-Широков, корреспондент Sputnik News:
Я спрашивал у сирийцев, которые там присутствуют в количестве около 40 человек. Их всех вдохновило выступление господина Александра Лукашенко, все очень положительно отнеслись к его речи. Сказали, что они рассчитывали на его поддержку, и вчера они ее получили.
Константин Герцев:
У тебя есть бэкграунд, ты видел похожие проблемы. Как тебе ситуация здесь, на белорусско-польской границе?
Алексей Шайя-Широков:
Людям трудно, конечно, но если сравнивать с подобными ситуациями в Ливане, допустим, или в Иордании, то здесь, конечно, принимается властями гораздо больше усилий для обеспечения по крайней мере минимума необходимого комфорта этим несчастными людям. Заметил несколько карет скорой помощи. Здесь трехразовое кормление – завтрак, обед, ужин. Такого, к сожалению, в других локациях, где я побывал и где работал, не было.
Константин Герцев:
Алексей, а вообще какое сейчас настроение у беженцев? Какие мысли? Они готовы возвращаться к себе на родину или все-таки они будут ожидать открытия гуманитарного коридора со стороны Евросоюза?
Алексей Шайя-Широков:
В большинстве своем они хотели бы, конечно, в Европу поступить. Они мне так объяснили, что многие из них продали свою недвижимость, свои автомобили, им просто некуда возвращаться. Особенно сирийцам, с ними я общаюсь несколько дней уже. Соответственно, для них единственная надежда – попасть в Германию или в Евросоюз, по крайней мере, где могут их принять.
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