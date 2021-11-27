Корреспондент Sputnik News владеет арабским и разговаривал с беженцами. Вот что они ему сказали

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. В лагере беженцев, где в надежде попасть в страны Евросоюза остаются сотни человек, 27 ноября оживленно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь образовалась инициативная группа, через которую люди доносят свои основные проблемы. Чем еще живет лагерь, готов рассказать наш корреспондент Константин Герцев. Константин Герцев, корреспондент:

Российский журналист информационного агентства Sputnik News Алексей Шайя-Широков в своем бэкграунде имеет опыт работы в Иордании, Тунисе, где, собственно, сталкивался с похожими проблемами пребывания беженцев. Вчера ты задавал вопрос главе нашего государства. Давай вспомним еще раз ту встречу. Ты владеешь арабским языком, ты общаешься с беженцами без посредников. Визит нашего Президента как повлиял на настроение людей в лагере?