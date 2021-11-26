Он позволяет разбить госпиталь даже в пустыне. ВОЗ передала Беларуси гуманитарный груз для беженцев

Новости Беларуси. Гуманитарный груз передан Беларуси региональным представительством ВОЗ, предназначенный для оказания медпомощи беженцам на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это базовый набор, разработанный Всемирной организацией здравоохранения, который позволяет разбить мини-госпиталь даже в пустыне. Модули содержат около 100 позиций расходных материалов и оборудования. В их числе медицинские инструменты и препараты, которые применяют для лечения самых частых неинфекционных заболеваний. Всего 71 коробка общим весом более тонны. Количество рассчитано на оказание медпомощи в среднем 10 тысячам человек в течение трех месяцев.

Инна Лемешевская, первый заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста:

Когда мы работаем там, мы видим, что есть пациент, у которого есть травма позвоночника, за ним ухаживает отец, ему необходимы памперсы, ему необходимы, конечно, какие-то препараты, которые обезболивают и помогают ему в этой ситуации. Есть беременные женщины, есть люди, которые перенесли операции. Поэтому вся эта помощь будет направлена именно туда.

Вячеслав Граньков, исполняющий обязанности руководителя странового офиса ВОЗ в Беларуси:

Мы не сомневаемся в том, что система здравоохранения Республики Беларусь может оказать всю необходимую медицинскую помощь в случае необходимости, госпитализировать пациента, и мы видели это своим глазами при посещении лечебных учреждений на этой неделе. Но наша помощь предназначена именно для оказания помощи на месте в логистическом центре. Во время работы миссии мы договорились с местными органами здравоохранения и Министерством здравоохранения, что на территории логистического центра будет организован пункт оказания первичной медицинской помощи. Мы понимаем, что для разрешения этой ситуации нужно в конечном итоге политическое решение. Но пока оно не принято, мы бы хотели помочь, чтобы люди, которые находятся там в данный момент, получали всю необходимую медицинскую помощь.