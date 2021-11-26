Иностранные военные и спецтехника продолжают прибывать на границу с Беларусью. Что об этом говорит Минобороны?

Новости Беларуси. Военная активность у границ Беларуси. Министерство обороны отмечает нарастающую эскалацию обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На белорусско-польскую границу прибыли военнослужащие Эстонии.

Инженерные мероприятия, которые они планируют выполнять, входят в перечень задач к ведению боевых действий и направлены на ускоренную переброску войск вдоль государственной границы Беларуси. Кроме того, отмечается активность на литовском направлении, там сосредоточено около 4 000 военнослужащих.

В это же время у наших южных рубежей силовыми ведомствами Украины проводится спецоперация «Полесье» якобы из-за угрозы возникновения миграционного кризиса. Кроме того, в военном ведомстве обеспокоены активностью разведывательной авиации США вдоль границ нашей страны. Беларусь вынуждена реагировать на эту ситуацию.

Леонид Касинский, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Учитывая значительную активность в воздушном пространстве авиации НАТО, военным ведомством принято решение о совместном патрулировании воздушного пространства самолетами Су-30СМ Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации. Вооруженные Силы Республики Беларусь наряду с наращиванием мероприятий по разведке выполняют мероприятия в плановом режиме повседневной деятельности. Соединения и воинские части находятся в пунктах постоянной дислокации. Созданная система реагирования на подобные вызовы позволяет нам в кратчайшие сроки создать необходимые группировки войск на любом направлении как самостоятельно, так и во взаимодействии с нашим основным стратегическим союзником – Российской Федерацией.