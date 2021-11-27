В ночь на 27 ноября ещё часть беженцев отправилась на родину бортом «Иракских авиалиний»

Это уже третий рейс по эвакуации иностранцев. Все улетают домой добровольно. Накануне, общаясь с беженцами в кризисном центре, Александр Лукашенко заверил, что насильно никого выдворять из страны не будут, как это делают, например, польские солдаты. Минск приложит максимум усилий, чтобы помочь людям, попавшим в беду. Белорусская сторона работает в плотном контакте с иракскими властями, последовательно выполняя взятые на себя обязательства. В сложившейся ситуации странно молчание коллективного Запада. На протяжении долгих лет Европа и США, вмешиваясь в дела государств Ближнего Востока, оставляли людей без будущего. А когда пришло время платить, снимают с себя ответственность, забрасывая обвинениями страны, совершенно непричастные к ситуации.