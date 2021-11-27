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В ночь на 27 ноября ещё часть беженцев отправилась на родину бортом «Иракских авиалиний»

27 ноября 2021 11:34
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Новости Беларуси. Тем временем многие, отчаявшись ждать реакции Евросоюза и поняв истинные ценности Запада, возвращаются домой. В ночь на 27 ноября еще часть беженцев отправились на родину очередным бортом «Иракских авиалиний». Самолет компании доставил людей в Эрбиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В ночь на 27 ноября ещё часть беженцев отправилась на родину бортом «Иракских авиалиний»-1

Это уже третий рейс по эвакуации иностранцев. Все улетают домой добровольно. Накануне, общаясь с беженцами в кризисном центре, Александр Лукашенко заверил, что насильно никого выдворять из страны не будут, как это делают, например, польские солдаты. Минск приложит максимум усилий, чтобы помочь людям, попавшим в беду. Белорусская сторона работает в плотном контакте с иракскими властями, последовательно выполняя взятые на себя обязательства. В сложившейся ситуации странно молчание коллективного Запада. На протяжении долгих лет Европа и США, вмешиваясь в дела государств Ближнего Востока, оставляли людей без будущего. А когда пришло время платить, снимают с себя ответственность, забрасывая обвинениями страны, совершенно непричастные к ситуации.

В ночь на 27 ноября ещё часть беженцев отправилась на родину бортом «Иракских авиалиний»-4

И как стало известно, в ближайшее время будут организованы еще два дополнительных рейса для беженцев. Первый запланирован на 28 ноября, второй на 29 ноября. Оба рейса выполнят самолеты «Иракских авиалиний».

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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