Коровы во дворцах: как современные фермы меняют белорусское животноводство?

«Повторяю еще раз: не хотите в окопах сидеть, в грязи вшей плодить – давайте работать», – подчеркнул глава государства. «Соблюдение технологий и военная дисциплина. Вам даны все права. Если не хотим войны, значит, надо работать правильно. Надо получать продукцию и продавать. Надо, чтобы честно подходили к этой работе». Это что касается подходов к работе в целом, а более прицельно – разбирались с падежом скота. Проблема для АПК хроническая. А вместе с тем, по-военному выражаясь, несем потери. Хотя каждый теленок у нас на отдельном счету.

Корове в Беларуси пора поставить памятник, считает Президент, и заодно переселить буренок во дворцы. Так образно глава государства называет современные молочно-товарные комплексы, где условия будут действительно на высшем уровне, и, как показывает пример того же агрокомбината «Дзержинский», для этого совсем необязательно обладать несметными богатствами (хотя, да, это хозяйство передовое и там умеют зарабатывать), но разве дело только в деньгах?

Все начинается с дисциплины и хозяйского подхода. А если этого нет, то сколько денег ни дай, их все равно будет мало. Чтобы показать, а как надо и как можно, и проводят такие выездные совещания.

Обратите внимание, что обсуждения максимально предметные и проходят в соответствующем антураже. Можно было бы собраться и во Дворце Независимости, но невозможно руководить и хозяйством, и страной, сидя в кабинете и в кабинетах. Глава государства показывает это на своем примере и требует от чиновников не отрываться от земли и от своих корней.