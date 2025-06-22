Коровы во дворцах: как современные фермы меняют белорусское животноводство?
«Повторяю еще раз: не хотите в окопах сидеть, в грязи вшей плодить – давайте работать», – подчеркнул глава государства. «Соблюдение технологий и военная дисциплина. Вам даны все права. Если не хотим войны, значит, надо работать правильно. Надо получать продукцию и продавать. Надо, чтобы честно подходили к этой работе». Это что касается подходов к работе в целом, а более прицельно – разбирались с падежом скота. Проблема для АПК хроническая. А вместе с тем, по-военному выражаясь, несем потери. Хотя каждый теленок у нас на отдельном счету.
Корове в Беларуси пора поставить памятник, считает Президент, и заодно переселить буренок во дворцы. Так образно глава государства называет современные молочно-товарные комплексы, где условия будут действительно на высшем уровне, и, как показывает пример того же агрокомбината «Дзержинский», для этого совсем необязательно обладать несметными богатствами (хотя, да, это хозяйство передовое и там умеют зарабатывать), но разве дело только в деньгах?
Все начинается с дисциплины и хозяйского подхода. А если этого нет, то сколько денег ни дай, их все равно будет мало. Чтобы показать, а как надо и как можно, и проводят такие выездные совещания.
Обратите внимание, что обсуждения максимально предметные и проходят в соответствующем антураже. Можно было бы собраться и во Дворце Независимости, но невозможно руководить и хозяйством, и страной, сидя в кабинете и в кабинетах. Глава государства показывает это на своем примере и требует от чиновников не отрываться от земли и от своих корней.
Так какие поручения прозвучали в стенах молочно-товарного комплекса, как справиться с застоявшимися проблемами в животноводстве и почему от результатов мирного труда зависит наша военная безопасность, разбиралась Виктория Ходосок.
Еще недавно ситуация в этом хозяйстве оставляла желать лучшего. Проблемы с кормами, оборудованием, а главное, с дисциплиной больно били по показателям. Падеж скота мог достигать до 30 голов в месяц – цифра немыслимая! Когда полгода назад Валентин Андреев пришел сюда в качестве нового руководителя, схватился за голову. Пришлось начинать с основ, отстраивая каждое звено по формуле трех «К» – кадры, корма, коровы.
Валентин Андреев, председатель СПК «Нива-2003»:
Пришлось доходить вплоть до телятницы, вплоть до выпойки телят, контролировать выпойку телят, с телятницами сам становился, приезжал, с утра до вечера находился, стоял рука об руку вместе с телятницами. Здесь я для себя увидел ряд проблем, в том числе человеческий фактор – безответственность людей, которые недолжным образом относились к своей работе.
Постепенно на ферме новый руководитель обновил весь коллектив – от телятниц до заведующего. Пригласил на работу и опытных, и молодых специалистов, обеспечив их жильем. Решилась проблема с кормами. А благодаря спонсорской помощи удалось закупить современное оборудование для содержания и выпаивания молодняка.
Снежана Калынюк, телятница СПК «Нива-2003»:
Работаю я здесь с 10 марта этого года с телятами, потому что до этого работала, нравится. Маленькие, надо за ними смотреть. Как дети. У нас руководство очень хорошее, помогает, все делает для нас. Надо было юрты – сразу же без слов купили. Все, что надо, нам все дают для работы.
Валентин Андреев:
Практически за месяц-два увидели положительную тенденцию, что телят стало выбывать намного меньше, телята стали выглядеть лучше, поэтому сделали вывод – самым главным оказался человеческий фактор.
Падеж скота – проблема, которая актуальности из года в год не теряет. Причины разные: от банальной халатности специалистов до нарушений санитарных норм, слабого ветеринарного контроля и неправильного кормления. И речь идет не о единичных случаях. Порядка 25 % хозяйств по стране – проблемные. Принципиальную позицию в этом вопросе занимает Президент: порядок, дисциплина и персональная ответственность обязательны.
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Качественное сельское хозяйство начинается с хозяйского подхода. Особенно в условиях, когда продовольственные риски становятся глобальным вызовом. Беларусь делает на агропромышленный комплекс серьезную ставку и подкрепляет ее серьезными инвестициями. Один из ключевых приоритетов – строительство современных молочно-товарных комплексов. Насколько это действительно будет современно – напрямую влияет на качество продукции.
«Ополь-Агро» в Ивановском районе Брестской области сегодня считается передовым хозяйством: более трех тысяч голов скота, удои почти 10 тысяч литров. Образцовое предприятие. Но еще в прошлом проблемное. После дойки без видимой причины здесь падали коровы. За полгода погибло 40 животных.
Подробности в видео.