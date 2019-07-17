Короткое замыкание, пожар, под завалами люди: МЧС провело масштабные учения на Минском моторном заводе
Новости Беларуси. Три вертолета, полсотни спасателей и четыре нештатные ситуации. Сотрудники МЧС Беларуси провели масштабные учения на Минском моторном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По легенде, на производстве произошло короткое замыкание, загорелась и обрушилась крыша, конструкцией придавило людей. Как спасатели справлялись с задачами, наблюдала корреспондент Алена Сырова.
Алена Сырова, СТВ:
МЧС регулярно проводит учения, но так, чтобы с авиацией, в центре города и на большом промышленном предприятии – впервые.
В наследие от Советского Союза нашей столице достались крупные промышленные предприятия. Минский моторный завод – одно из них. Огромная территория, штат в 3 тысячи человек и постоянные риски, даже если правила безопасности строго соблюдают.
Михаил Макрицкий, начальник отдела охраны труда Минского моторного завода:
Риск возникновения пожара, коротких замыканий. У нас были случаи возгораний. Но это отдельные случаи, когда тушение проводили добровольные пожарные дружины на заводе. Это мелкие случаи. Крупных таких не было.
Возможности у нас есть: автозаправочная станция, у нас есть склад горюче-смазочных материалов. Поэтому риски здесь существуют.
Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе
Сегодня все худшее случилось сразу, правда, под контролем МЧС. Сначала в трехэтажном здании произошло короткое замыкание, в огне оказались полсотни человек. После кто-то бросил окурок на складе лаков и красок: взрыв – и под завалами люди. Их нужно найти, спасти, эвакуировать.
Алена Сырова:
По легенде, на крыше здания произошло возгорание алюминиевого литья. Под нами сейчас 150 человек. Необходимо потушить пожар площадью 150 квадратных метров. На это у пожарных считаные минуты.
Конечно, это учения, и вместо живых людей из окон и крыш на спасательный тент приземляются манекены, водой с воздуха заливают контролируемый пожар. Но это, пожалуй, единственные условности. В случае чего на место ЧП в течение 5 минут приедут спасатели из любой точки города, а их поддержит авиация. Пилоты зависнут над зданием или приземлятся даже среди плотной застройки, что очень актуально в условиях жизни в мегаполисе.
Экзамен сегодня сдавали не только сотрудники МЧС, но и те, кто работает на самом предприятии. Ведь именно в их силах предотвращать подобные ЧП.