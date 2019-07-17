Короткое замыкание, пожар, под завалами люди: МЧС провело масштабные учения на Минском моторном заводе

Новости Беларуси. Три вертолета, полсотни спасателей и четыре нештатные ситуации. Сотрудники МЧС Беларуси провели масштабные учения на Минском моторном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По легенде, на производстве произошло короткое замыкание, загорелась и обрушилась крыша, конструкцией придавило людей. Как спасатели справлялись с задачами, наблюдала корреспондент Алена Сырова.

Алена Сырова, СТВ:

МЧС регулярно проводит учения, но так, чтобы с авиацией, в центре города и на большом промышленном предприятии – впервые. В наследие от Советского Союза нашей столице достались крупные промышленные предприятия. Минский моторный завод – одно из них. Огромная территория, штат в 3 тысячи человек и постоянные риски, даже если правила безопасности строго соблюдают.

Михаил Макрицкий, начальник отдела охраны труда Минского моторного завода:

Риск возникновения пожара, коротких замыканий. У нас были случаи возгораний. Но это отдельные случаи, когда тушение проводили добровольные пожарные дружины на заводе. Это мелкие случаи. Крупных таких не было. Возможности у нас есть: автозаправочная станция, у нас есть склад горюче-смазочных материалов. Поэтому риски здесь существуют. Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе

Сегодня все худшее случилось сразу, правда, под контролем МЧС. Сначала в трехэтажном здании произошло короткое замыкание, в огне оказались полсотни человек. После кто-то бросил окурок на складе лаков и красок: взрыв – и под завалами люди. Их нужно найти, спасти, эвакуировать.