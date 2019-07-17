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Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе

17 июля 2019 12:15
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Новости Беларуси. Три вертолета, полсотни спасателей и четыре нештатные ситуации. Сотрудники МЧС Беларуси впервые провели масштабные учения на крупном промышленном предприятии в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 20 минут спасатели эвакуировали 203 работника Минского моторного завода, где, по легенде, произошло короткое замыкание, загорелась и обрушилась крыша, конструкцией придавило людей. К счастью, это учения, потому и огонь был контролируемым, и в зданиях вместо живых людей – манекены.

Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе-1

Спасатели показали себя с лучшей стороны. В случае реального ЧП пожарные расчеты МЧС будут на месте менее чем через 5 минут.

Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе-4

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
В некоторых жилых районах сейчас есть определенные сложности, связанные и с тем, что улицы заставлены автомобилями, и с отсутствием подразделений.

В Минске одна из таких проблемных точек в ближайшее время будет решена. Открытие пожарной части в Каменной горке повысит уровень защищенности жителей этого района. Ну и, конечно же, это подразделение будет привлекаться в случае необходимости и на ликвидацию чрезвычайных ситуаций на промышленных объектах.

Отметим, подобные тренировки, пусть и не в таком масштабе, белорусские спасатели проводят регулярно.

Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе-7

Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе-9

Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе-11

Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе-13

Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе-15

Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе-17

# МЧС Беларуси # общество # Виталий Новицкий # Фотофакт

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