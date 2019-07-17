Как за 20 минут эвакуировать более 200 человек: сотрудники МЧС провели учения на Минском моторном заводе

Новости Беларуси. Три вертолета, полсотни спасателей и четыре нештатные ситуации. Сотрудники МЧС Беларуси впервые провели масштабные учения на крупном промышленном предприятии в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 20 минут спасатели эвакуировали 203 работника Минского моторного завода, где, по легенде, произошло короткое замыкание, загорелась и обрушилась крыша, конструкцией придавило людей. К счастью, это учения, потому и огонь был контролируемым, и в зданиях вместо живых людей – манекены.

Спасатели показали себя с лучшей стороны. В случае реального ЧП пожарные расчеты МЧС будут на месте менее чем через 5 минут.