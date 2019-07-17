Дополнительный отпуск, надбавки, гарантии для работников, осуществляющих уход за детьми: что изменится в Трудовом кодексе

Владислав Пехота, адвокат: Контракт, помимо иных сведений, должен в обязательном порядке содержать дни и периодичность выплаты заработной платы, условия об аттестации работника не реже, чем один раз в три года. А также меры стимулирования труда.

На осенней сессии в октябре планируется рассмотреть поправки в Трудовой кодекс. Изменения претерпят 160 статей. В обновленном документе появится также глава, которая предусматривает особенности регулирования трудовых отношений по контракту. Подробнее о новшествах – в программе «Утро. Студия хорошего настроения» .

В число их входят надбавки и повышение тарифной ставки на 50%. Будут прописаны условия о предоставлении дополнительного отпуска в размере до пяти календарных дней. А за прогулы придется поплатиться таким же количеством отпускных дней.

Владислав Пехота, адвокат:

Помимо этого в контракте должны быть условия об уменьшении премии, независимо от привлечения к дисциплинарной ответственности. Уменьшаются премии за неиспользование имущества по назначению, а также отсутствие на работе без уважительных причин.

Срок действия контракта остается прежним - от одного года до пяти лет. Однако с работниками, проработавшими год и не допустившими нарушений трудовой дисциплины – контракт может продлеваться в пределах максимального срока.