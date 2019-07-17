Дополнительный отпуск, надбавки, гарантии для работников, осуществляющих уход за детьми: что изменится в Трудовом кодексе

На осенней сессии в октябре планируется рассмотреть поправки в Трудовой кодекс. Изменения претерпят 160 статей. В обновленном документе появится также глава, которая предусматривает особенности регулирования трудовых отношений по контракту. Подробнее о новшествах – в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Владислав Пехота, адвокат:
Контракт, помимо иных сведений, должен в обязательном порядке содержать дни и периодичность выплаты заработной платы, условия об аттестации работника не реже, чем один раз в три года. А также меры стимулирования труда.
В число их входят надбавки и повышение тарифной ставки на 50%. Будут прописаны условия о предоставлении дополнительного отпуска в размере до пяти календарных дней. А за прогулы придется поплатиться таким же количеством отпускных дней.
Владислав Пехота, адвокат:
Помимо этого в контракте должны быть условия об уменьшении премии, независимо от привлечения к дисциплинарной ответственности. Уменьшаются премии за неиспользование имущества по назначению, а также отсутствие на работе без уважительных причин.
Срок действия контракта остается прежним - от одного года до пяти лет. Однако с работниками, проработавшими год и не допустившими нарушений трудовой дисциплины – контракт может продлеваться в пределах максимального срока.
Владислав Пехота, адвокат:
Кроме того, по истечении пятилетнего срока действия контракта с работниками, не допускавшими нарушения дисциплины, должен заключаться контракт не менее чем на три года. Однако, с согласия работника, контракт может быть заключен на меньший срок.
В Трудовом кодексе появятся гарантии для работников, осуществляющих уход за детьми. С сотрудниками, которым до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не более двух лет, контракт продлевается не менее чем до достижения указанного возраста.
Владислав Пехота:
Каждая из сторон по истечении срока действия контракта должна письменно уведомить другую сторону о намерении продолжить или прекратить трудовые отношения. Однако, если наниматель не уведомил за месяц работника о том, что трудовые отношения с ним будут прекращены и по истечении срока действия контракта уволил последнего, то в таком случае, к сожалению, восстановиться на работе будет невозможно. Однако можно изменить дату увольнения так, как если бы работник узнал о том, что он уволен и у него остался еще месяц для работы.
В целом законопроектом предусматривается изменение существенных условий труда, но законное обоснование документ получит после окончательного обсуждения в парламенте.