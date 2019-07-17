«Покупают пенал, карандаши и с гордостью отдают волонтерам»: стартовала акция «Портфель первоклассника»

В Минске стартует акция «Портфель первоклассника». Помочь родителям из нуждающихся семей собрать детей в школу сегодня может каждый. Мероприятие проходит на самых крупных торговых площадках столицы.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: Конечно, верю. И каждый год, каждый день они подтверждают это. Эта благотворительная акция уже стала традиционной и даже визитной карточкой конца июля и августа. Мы вместе действительно собираем первоклассников из тех семей, которые нуждаются в особой поддержке. Это будущие первоклассники из многодетных семей, из семей, которые воспитывают детей-инвалидов, либо родители сами являются инвалидами, а у них ребеночек идет в первый класс.

Ирина Дудка: Наша команда – это государственные органы, учреждения и общественные организации. Активно нам помогает Минская городская, она же – белорусская ассоциация многодетных родителей, которая объединяет под своим крылом многодетные семьи. Также – минская городская организация «Белорусский союз женщин» и, конечно же, минская городская организация «Белорусский союз молодежи». Куда мы без молодежи! Наши активные сотрудники, волонтеры, активные соратники и социальные партнеры.

Ирина Дудка: Более 150 минчан-первоклассников получили вот такие прекрасные рюкзачки, наполненные школьными, канцелярскими принадлежностями, и окунулись в атмосферу праздника. Мы же не только вручаем наши рюкзаки. Мы вручаем в определенный день, который называется День первоклассника. Это такой праздник на базе городского кинотеатра «Пионер», где и вручение, и концертная программа, развлекательная программа для наших будущих первоклассников.

Как поучаствовать в акции?

Ирина Дудка:

На крупных торговых объектах у нас разворачивается проведение такой акции: площадка, где дежурят наши волонтеры из числа БРСМ, также социальные работники дежурят. И это место в торговом объекте особенно красочно, мимо него не пройдешь. Традиционно у нас такие крупные торговые объекты как «ЦУМ», «ГУМ», «Немига». Уже жители Минска, мне кажется, сами знают.

И сами ребята, которые участвовали в предыдущих акциях, с удовольствием приходят. Правильно то, что в самом раннем детстве воспитывается, закладывается в нашей душе сопереживание, волонтерство, дух помощи другим, кто нуждается в этой помощи. Даже будущие первоклассники из других семей, которые приходят с родителями покупать канцелярские товары, покупают пенал, ручку, карандаши – различные канцелярские товары и с гордостью отдают волонтерам и говорят: «Это тоже для наших коллег – будущих первоклассников».