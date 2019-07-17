«Покупают пенал, карандаши и с гордостью отдают волонтерам»: стартовала акция «Портфель первоклассника»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Ирина Дудка.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Ирина Дудка.
В Минске стартует акция «Портфель первоклассника». Помочь родителям из нуждающихся семей собрать детей в школу сегодня может каждый. Мероприятие проходит на самых крупных торговых площадках столицы.
Верите ли Вы в доброту сердец белорусов?
Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Конечно, верю. И каждый год, каждый день они подтверждают это. Эта благотворительная акция уже стала традиционной и даже визитной карточкой конца июля и августа. Мы вместе действительно собираем первоклассников из тех семей, которые нуждаются в особой поддержке. Это будущие первоклассники из многодетных семей, из семей, которые воспитывают детей-инвалидов, либо родители сами являются инвалидами, а у них ребеночек идет в первый класс.
Кто ваша команда?
Ирина Дудка:
Наша команда – это государственные органы, учреждения и общественные организации. Активно нам помогает Минская городская, она же – белорусская ассоциация многодетных родителей, которая объединяет под своим крылом многодетные семьи. Также – минская городская организация «Белорусский союз женщин» и, конечно же, минская городская организация «Белорусский союз молодежи». Куда мы без молодежи! Наши активные сотрудники, волонтеры, активные соратники и социальные партнеры.
Скольким детям удалось оказать помощь в прошлом году?
Ирина Дудка:
Более 150 минчан-первоклассников получили вот такие прекрасные рюкзачки, наполненные школьными, канцелярскими принадлежностями, и окунулись в атмосферу праздника. Мы же не только вручаем наши рюкзаки. Мы вручаем в определенный день, который называется День первоклассника. Это такой праздник на базе городского кинотеатра «Пионер», где и вручение, и концертная программа, развлекательная программа для наших будущих первоклассников.
Как поучаствовать в акции?
Ирина Дудка:
На крупных торговых объектах у нас разворачивается проведение такой акции: площадка, где дежурят наши волонтеры из числа БРСМ, также социальные работники дежурят. И это место в торговом объекте особенно красочно, мимо него не пройдешь. Традиционно у нас такие крупные торговые объекты как «ЦУМ», «ГУМ», «Немига». Уже жители Минска, мне кажется, сами знают.
И сами ребята, которые участвовали в предыдущих акциях, с удовольствием приходят. Правильно то, что в самом раннем детстве воспитывается, закладывается в нашей душе сопереживание, волонтерство, дух помощи другим, кто нуждается в этой помощи. Даже будущие первоклассники из других семей, которые приходят с родителями покупать канцелярские товары, покупают пенал, ручку, карандаши – различные канцелярские товары и с гордостью отдают волонтерам и говорят: «Это тоже для наших коллег – будущих первоклассников».
По мере возможности – это может быть просто тетрадка, альбом для рисования, это может быть просто ручка. Это все пригодится. В портфеле первоклассника найдет свое место.
Что чувствуют дети во время получения таких портфелей?
Ирина Дудка:
Дети сразу окунаются в атмосферу праздника. Ведь не секрет, что когда ребенок идет в первый класс, наверное, он сам это еще не осознает. Больше волнуются родители. Здесь тоже, кстати, наши социальные работники приходят на помощь. И вот в преддверии начала учебного года и практически весь сентябрь наши психологи городского центра социального обслуживания детей оказывают психологическую помощь.
Проводят такую акцию «С улыбкой в школу». Готовят и родителей будущих первоклассников, и самих первоклассников. И поэтому уже накануне начала учебного года в этом году праздник День первоклассника состоится 27 августа на базе кинотеатра «Пионер». Будущие первоклассники окунутся в праздничную атмосферу, почувствуют сразу положительные эмоции, почувствуют сами себя участниками праздника. И действительно, они выходят такие окрыленные, все готовые учиться на «отлично», быть самыми классными и креативными, трудоспособными.
А что чувствуют люди, которые помогают сделать доброе дело?
Ирина Дудка:
Во-первых, ты сразу чувствуешь положительные эмоции. Делать добро, может, не всегда просто. Но всегда, когда ты сделаешь хорошее дело, тебя наполняет тепло. И даже когда ты не видишь, кому ты делаешь это добро. Мне кажется, уже хочется летать от того, что ты сделал хорошее дело человеку.