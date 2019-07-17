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Какие специальности наиболее популярны у абитуриентов вузов в 2019 году? Репортаж из БГУИР

17 июля 2019 14:25
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Новости Беларуси. Белорусские вузы завершают прием документов на бюджетные места. Конкурс сложился практически на всех специальностях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие специальности наиболее востребованы и наблюдается ли ажиотаж в приемных комиссиях? О том, что происходит в этот день в стенах БГУИР, расскажет наш корреспондент Яна Шипко.

Какие специальности наиболее популярны у абитуриентов вузов в 2019 году? Репортаж из БГУИР-1

Яна Шипко, СТВ:
Для абитуриентов, которые решили поступать на бюджетное отделение, сегодня решающий день. К примеру, в БГУИР одни из самых высоких конкурсов среди абитуриентов. В этом вузе будут учиться порядка 3,5 тысяч студентов. И это на 290 человек больше, чем в прошлом году.

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Подробнее о том, что происходило в этом вузе в самые жаркие для абитуриентов дни, смотрите в видеоинформации.

Какие специальности наиболее популярны у абитуриентов вузов в 2019 году? Репортаж из БГУИР-4

# Вступительная кампания # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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