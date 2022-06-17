Берут самых крепких. Какую медкомиссию проходят будущие железнодорожники?

Нести ответственность за жизни сотни пассажиров и виртуозно управлять несущимся локомотивом – для машинистов миссия выполнима. Однако примерить на себя роль железнодорожника может не каждый. Отбор как в космонавты – случайных нет. На страже здоровья будущих кандидатов уже много лет стоит коллектив 38-ой городской поликлиники. Именно здесь все, кто грезит романтикой поездов, получают билет в будущее.

​Светлана Тузина, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию работников железнодорожного транспорта 38-й городской поликлиники:

Основная функция – это сохранение здоровья железнодорожника, их профессионального долголетия. Конечно, с возрастом машинисты приобретают на фоне стресса очень много патологий, то, что можно сохранить, мы в индивидуальном порядке можем допускать, но многим приходится уходить из профессии, проработав долгие годы.​ Ежегодно испытания на прочность проходят и десятки абитуриентов. Семен один из них.

Семен Отченко:

Я поступаю в Гомельский железнодорожный колледж на помощника машиниста, также я закончил Детскую железную дорогу имени Заслонова. В принципе поезда мне очень нравятся.

Ольга Отченко:

Мы поддержали на домашнем совете идею сына. Гордимся и верим, что ребенок поступит, отучится.​ Светлана Тузина:

Самые большие требования – со стороны органов зрения. Если у помощника машиниста нет единицы или с коррекцией единицы, он никогда не пройдет, поэтому мы начинаем комиссию, как правило, с врача-офтальмолога. ​

В ходе комиссии измеряют и остроту слуха. Аудиометрия показывает уровень чувствительности к звуковым волнам различной частоты, обмануть гаджет точно не удастся. Особое внимание медики также уделяют исследованиям органов системы кровообращения. Светлана Тузина:

Нагрузочный тест выполняется на дорожке, который нам дает всю информацию о толерантности к физическим нагрузкам у пациента.​ Любая патология ритма – табу. При выявлении отклонений человек проходит непрерывное суточное мониторирование электрокардиограммы.​ И если для одних холтер – крайняя мера, для машинистов и помощников машиниста – обязательное условие.​