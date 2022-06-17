Интерьер в стиле замка и ожившие герои. Чем удивит музей средневекового рыцарства в Полоцке?

– Можно попробовать на вес.

– Ух, у меня бы не получилось.

– Еще один страшный вид оружия – кистень. Немцы его называли по-доброму «утренняя звезда». Это не самое страшное. Эпоха доблестных воинов и горячих баталий, тайн и легенд. В программе выходного дня – полоцкая сага. Зажигаем факел и отправляемся в музей средневекового рыцарства.

Александр Лукашов, директор музея средневекового рыцарства в Полоцке:

Накануне Куликовской битвы Андрей пишет своему брату Дмитрию Брянскому и зовет его на бой, а это ответ Дмитрия о том, что полки мои собраны, идем биться за волю. XIV век. В главных ролях – Андрей Полоцкий, старший сын Ольгерда. Великий воин, так и не ставший великим князем. В музее восстанавливают историческую справедливость, ведь благодаря его заслугам город расцвел и стал центром православия. Александр Лукашов:

Синие воды, расширение границ, единение славянских народов после распада Киевской Руси. Ээто Кревская уния, присоединение Польши. Это войны с тевтонами и левонцами, Москвой и татарами. И героическая смерть в возрасте 74 лет с мечом в руках на поле боя, прикрывая отступление Витовта.

Интерьер в стиле замка, звон мечей, ожившие герои. Анимация и интерактив транслируют эпоху и напоминают захватывающий фильм. Оружейная и гардеробная – пламенный привет с полей сражений. Фантастический урок истории. Александр Лукашов:

Короткое копье – дзіда. Ну и, конечно же, татарские воины – малахай. Татарские лучники – самые лучшие лучники за всю историю военного дела, выпускали до 15 стрел в минуту. Такой скорострельности не показывал ни один воин. В XIV веке пушками еще не пахнет, все решает тяжелая кавалерия.

Александр Лукашов:

Вот так мог выглядеть и французский, и немецкий пехотинец-алебардист. Если в Европе сюда набивали плотно-плотно конский волос, то для земель Белой Руси, а лен у нас испокон веков, от 10 до 15 слоев грубого льняного полотна сшивалось вместе, получался такой довольно плотный мат. Из него шили поддоспешники. Еще один щит – кольчуга. Шосы, рубаха, капор – набор героев. Стандартный вес средневековой мантии – от 8 до 13 килограммов, у воинов Александра Невского – аж до 18. За провинности тогда наказывали сурово. И не только рыжих и зеленоглазых. Стилизованная комната пыток – еще тот хоррор.

Александр Лукашов:

Такой металлический башмак пришел к нам из Европы. Раскаляли на огне, брали клещи, одевали на босую ногу, сжигалось все до костей. Признавался во всем, что делал и не делал. В народе его называли испанский сапожок. В цель до 400 метров. Хорошего лучника учили до 5 лет. А туристы могут почувствовать себя Жанной д’Арк здесь и сейчас. Во внутреннем дворике проводят мастер-класс. Дело тонкое. Натягиваем лук – огонь.