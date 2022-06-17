Нужно иметь ходатайство от нанимателя. Как получить общежитие и сколько за него платить?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Один из способов сэкономить на аренде квартиры – получить квадратные метры в общежитии. Во сколько это обойдется и от чего зависит оплата? Давайте разбираться. Главный документ, который дает право претендовать на заселение, – ходатайство от нанимателя.

Алексей Котенев, заместитель директора КУП «Минские городские общежития»:

Получить место в общежитиях нашего предприятия могут граждане, которые работают в Минске. Отказать в ходатайстве могут по нескольким основаниям: наличие права владения и пользования жилым помещением в Минске в качестве собственника или члена семьи, регистрация в общежитии или по договору частного найма и фактическое там непроживание. Платить за комнату в общежитии дешевле, чем за съемные метры. Сумма оплаты складывается из двух критериев: счет за пользование жилым помещением плюс коммунальные услуги. Алексей Котенев:

Плата за пользование жилым помещением рассчитывается на основании инструкции, которая утверждена Мингорисполкомом в 2017 году. Базовая величина умножается на 0,1 коэффициент, далее применяются три коэффициента, которые влияют на окончательную сумму. Первый – место расположения, второй коэффициент зависит от категории общежития.

Выделяют три типа: коридорный, блочный и квартирный. Первый – самый распространенный: справа и слева по коридору жилые помещения, санузел и кухня одни на целый этаж. Блочный – когда на этаже расположено несколько секций, в каждой по 2-3 жилые комнаты, есть удобства. Последний, квартирный – самый комфортный. В нем есть все вышеперечисленное плюс кухня, иногда даже балкон. 0,8 – коэффициент за коридорный тип, 0,9 – за блочный и 1 – за квартирный. Алексей Котенев:

Третий коэффициент рассчитывается самостоятельно предприятием, в ведении которого находится общежитие, исходя из экономической целесообразности и финансовых показателей. Он варьируется от одной десятой до единицы. Плата за пользование в коридорном типе составляет 1 рубль 92 копейки, в блочной типе – 2 рубля 16 копеек и в квартирном типе– 2 рубля 40 копеек за метр квадратный. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, как и в многоквартирных жилых домах, едины, но есть нюансы.