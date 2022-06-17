Прямой эфир

«Таких до 1 000 штук могу сделать». Президент оценил новинку белорусского автопрома – электрогрузовик

17 июня 2022 11:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Если Министерство промышленности выдержит, то и страна будет работать. Об этом 17 июня заявил глава государства во время рабочей поездки в Бобруйск, где посетил два предприятия «Белшину» и «Бобруйскагромаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Привезли, вылизали на квадратном метре – я же все равно посмотрю. Чем был недоволен Лукашенко по прилете в Бобруйск? Читайте далее.

«Таких до 1 000 штук могу сделать». Президент оценил новинку белорусского автопрома – электрогрузовик-1

Чтобы оценить размах и потенциал белорусского импортозамещения, в Бобруйск свезли сотни единиц техники. Все это – продукция наших промпредприятий. Среди новинок отечественного автопрома – инновационная продукция. Белорусы смогли создать свой электрогрузовик. В перспективе его хотят сделать беспилотным.

«Таких до 1 000 штук могу сделать». Президент оценил новинку белорусского автопрома – электрогрузовик-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь все импортное?
– Здесь импортного 10-15 %. Импорт – это коннекторы, какие-то муфты, соединения.
– Сколько таких машин ты вообще можешь сделать, если надо?
– Таких до 1 000 штук могу сделать и реализовать.

Лукашенко о поставках в Россию: «Им надо все, что мы производим» – подробности далее.

# Электромобили # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о поставках в Россию: «Им надо всё, что мы производим»
17 июня 2022 10:56

Лукашенко о поставках в Россию: «Им надо всё, что мы производим»

Привезли, вылизали на квадратном метре – я же всё равно посмотрю. Чем был недоволен Лукашенко по прилёте в Бобруйск?
17 июня 2022 10:40

Привезли, вылизали на квадратном метре – я же всё равно посмотрю. Чем был недоволен Лукашенко по прилёте в Бобруйск?

«Умерли от болезни, голода, холода». Что известно о солдатах, тела которых перезахоронили в Минске?
17 июня 2022 10:13

«Умерли от болезни, голода, холода». Что известно о солдатах, тела которых перезахоронили в Минске?