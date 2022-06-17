«Таких до 1 000 штук могу сделать». Президент оценил новинку белорусского автопрома – электрогрузовик

Новости Беларуси. Если Министерство промышленности выдержит, то и страна будет работать. Об этом 17 июня заявил глава государства во время рабочей поездки в Бобруйск, где посетил два предприятия «Белшину» и «Бобруйскагромаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Привезли, вылизали на квадратном метре – я же все равно посмотрю. Чем был недоволен Лукашенко по прилете в Бобруйск? Читайте далее.