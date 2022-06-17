«Таких до 1 000 штук могу сделать». Президент оценил новинку белорусского автопрома – электрогрузовик
Новости Беларуси. Если Министерство промышленности выдержит, то и страна будет работать. Об этом 17 июня заявил глава государства во время рабочей поездки в Бобруйск, где посетил два предприятия «Белшину» и «Бобруйскагромаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Привезли, вылизали на квадратном метре – я же все равно посмотрю. Чем был недоволен Лукашенко по прилете в Бобруйск? Читайте далее.
Чтобы оценить размах и потенциал белорусского импортозамещения, в Бобруйск свезли сотни единиц техники. Все это – продукция наших промпредприятий. Среди новинок отечественного автопрома – инновационная продукция. Белорусы смогли создать свой электрогрузовик. В перспективе его хотят сделать беспилотным.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь все импортное?
– Здесь импортного 10-15 %. Импорт – это коннекторы, какие-то муфты, соединения.
– Сколько таких машин ты вообще можешь сделать, если надо?
– Таких до 1 000 штук могу сделать и реализовать.
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