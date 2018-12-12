Корона Анны Павловой из цветов: уникальная работа юной белоруски

В Республиканском центре экологии и краеведения в Минске прошёл конкурс юных флористов и педагогов дополнительного образования.
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – победительницы республиканской выставки-конкурса Татьяна Лысенок и Мария Жданович, а также заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГУО «Светлогорский эколого-биологический центр детей и молодёжи» Елена Зеньковская.
Мария Жданович, победитель Республиканской выставки-конкурса «Лёд. Цветы. Фантазия» в номинации «Флористическая корона»:
Мне захотелось поучаствовать в конкурсе. И мне понравилось, думаю развиваться в этом направлении. Моя работа называется «Лесная царица». Она сделана по образу короны Анны Павловой. Самое трудное в создании этой работы – это было заменить все эти жемчуга, которые были на короне Анны Павловой, на флористические материалы.
Откуда берутся идеи создания такой красоты?
Мария Жданович:
Идеи черпаются абсолютно со всего. Что ни увидела – то уже задумка какая-то. Самое трудное при создании – это разработать идею. У нас на создание идеи ушло около месяца. То есть, это достаточно долго было. А потом уже – материалы находить, прикладывать.
Елена, Вы помогаете своим ученикам в разработке идеи, или идея – это именно их компетенция?
Елена Зеньковская, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГУО «Светлогорский эколого-биологический центр детей и молодёжи»:
Это работа и педагога, и ученика. Идеи, как раз-таки, подкидывают ученики. И вдохновляют дети на новые работы. Но когда мы задумали создать корону, увидели такую номинацию – «Флористическая корона» – то интересно было поучаствовать именно в этой очной номинации. Тем более, какая молодая девушка не мечтает примерить на себя корону! Поэтому Мария набралась, надо сказать, смелости поучаствовать в этом конкурсе в очной номинации.
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