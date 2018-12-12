Корона Анны Павловой из цветов: уникальная работа юной белоруски

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – победительницы республиканской выставки-конкурса Татьяна Лысенок и Мария Жданович, а также заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГУО «Светлогорский эколого-биологический центр детей и молодёжи» Елена Зеньковская.

В Республиканском центре экологии и краеведения в Минске прошёл конкурс юных флористов и педагогов дополнительного образования.

Мария Жданович, победитель Республиканской выставки-конкурса «Лёд. Цветы. Фантазия» в номинации «Флористическая корона»: Мне захотелось поучаствовать в конкурсе. И мне понравилось, думаю развиваться в этом направлении. Моя работа называется «Лесная царица». Она сделана по образу короны Анны Павловой. Самое трудное в создании этой работы – это было заменить все эти жемчуга, которые были на короне Анны Павловой, на флористические материалы.

Откуда берутся идеи создания такой красоты?

Мария Жданович:

Идеи черпаются абсолютно со всего. Что ни увидела – то уже задумка какая-то. Самое трудное при создании – это разработать идею. У нас на создание идеи ушло около месяца. То есть, это достаточно долго было. А потом уже – материалы находить, прикладывать.

Елена, Вы помогаете своим ученикам в разработке идеи, или идея – это именно их компетенция?