Компенсация морального вреда: в каких случаях требовать, как доказать и оценить

Украл, ограбил, оскорбил. Современное законодательство пронизано системой ответственности за физические и нравственные страдания. Но как оценить нанесённый моральный ущерб? Согласно статье 152-ой Гражданского кодекса Республики Беларусь, каждый имеет право обратиться в суд с требованием о компенсации морального вреда. Но получить её можно в определённых случаях.

Владислав Пехота, адвокат:

Помните, моральный вред подлежит возмещению во всех случаях, когда он причинён действиями, нарушающими личные неимущественные права. Такие, как жизнь и здоровье, неприкосновенность частной жизни, личная семейная тайна, свобода вероисповедания, свобода выбора языка и иные.

Заявление о компенсации морального вреда подаётся в суд и рассматривается в порядке искового производства. К иску прилагаются доказательства. Физические страдания, например, можно подтвердить выпиской из истории болезни или справкой о нетрудоспособности. Доказать нравственные терзания могут показания свидетелей. А ещё следует помнить, что денежные средства возмещаются лишь по требованию потерпевшего.

Владислав Пехота:

Право требования компенсации морального вреда ненаследуемое, поэтому по таким делам правопреемство не допускается. Однако важно понимать, что в случае лишения жизни, близкие родственники испытывают нравственное страдание, поэтому они имеют право заявить требование о возмещении им морального вреда. Но получить моральную компенсацию можно лишь после того, как суд установит виновных лиц и вынесет в отношении их приговор, хотя и здесь есть свои исключения. В некоторых случаях компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда.

Владислав Пехота:

Если вред причинён источником повышенной опасности, это может быть владелец транспортного средства, либо в результате незаконного осуждения или наложение административного взыскания в виде административного ареста и исправительных работ. В таком случае вред возмещается за счет казны Республики Беларусь. Размер морального ущерба тоже определяет суд. Но здесь дилемма – указаний, позволяющих суду, бесспорно, определить размер компенсации нет. Нет у судей в кармане справочника с таблицей оценок. Оценка бы многое упростила, но разве есть стоимость у человеческой жизни? Принцип, которым руководствуется государственный орган, заключается в разумности и справедливости.