Программу, систематизирующую акционные товары, придумал отец 3 детей. Сервис начнёт работу в 2019 году

Дмитрий Исаевский – счастливый муж и отец троих детей. Два года назад мужчина попал в непростую экономическую ситуацию. И дабы оптимизировать семейный бюджет, нашел грамотный выход – сформировать потребительскую корзину на основе акционных товаров.

Дмитрий Исаевский, автор проекта:

Минимальная продуктовая корзина на неделю на семью из пяти человек (я для примера беру себя) составляет 150 рублей. Ну, плюс-минус. Если сэкономить 30%, то есть отнять от этого, то получается 50 рублей. То есть в месяц мы экономим 200 – чуть больше.

К слову, сэкономить на покупках были бы не против большинство опрошенных нами горожан.

Минчане:

- А вы знаете, процентов 70!

- Около 50% или больше.

- 60% и больше уходит.

Составление приемлемого списка сейлов – процесс кропотливый, долгий и нудный. Так, за штудированием акционных буклетов Дмитрию Исаевскому пришла идея автоматизировать «мартышкин труд» и создать цифровой сервис для других экономных покупателей.

Дмитрий Исаевский:

В то время я обучался в Образовательном центре при Парке высоких технологий. Мою идею услышал директор. То есть он загорелся, согласился предоставить на безвозмездной основе мощности Образовательного центра при парке высоких технологий. И в качестве разработчиков он представил стажёров. То есть поручил мой проект в лабораторию.

Гибкая и бережливая разработка показалась привлекательной Вадиму Мустяце, который впоследствии стал ментором проекта. Сегодня старт-ап работает в тестовом режиме. Но, по словам мужчины, уже в начале следующего года белорусы смогут закупаться с умом.