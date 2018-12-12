Программу, систематизирующую акционные товары, придумал отец 3 детей. Сервис начнёт работу в 2019 году

Дмитрий Исаевский – счастливый муж и отец троих детей. Два года назад мужчина попал в непростую экономическую ситуацию. И дабы оптимизировать семейный бюджет, нашел грамотный выход – сформировать потребительскую корзину на основе акционных товаров.
Дмитрий Исаевский – счастливый муж и отец троих детей. Два года назад мужчина попал в непростую экономическую ситуацию. И дабы оптимизировать семейный бюджет, нашел грамотный выход – сформировать потребительскую корзину на основе акционных товаров.
Дмитрий Исаевский, автор проекта:
Минимальная продуктовая корзина на неделю на семью из пяти человек (я для примера беру себя) составляет 150 рублей. Ну, плюс-минус. Если сэкономить 30%, то есть отнять от этого, то получается 50 рублей. То есть в месяц мы экономим 200 – чуть больше.
К слову, сэкономить на покупках были бы не против большинство опрошенных нами горожан.
Минчане:
- А вы знаете, процентов 70!
- Около 50% или больше.
- 60% и больше уходит.
Составление приемлемого списка сейлов – процесс кропотливый, долгий и нудный. Так, за штудированием акционных буклетов Дмитрию Исаевскому пришла идея автоматизировать «мартышкин труд» и создать цифровой сервис для других экономных покупателей.
Дмитрий Исаевский:
В то время я обучался в Образовательном центре при Парке высоких технологий. Мою идею услышал директор. То есть он загорелся, согласился предоставить на безвозмездной основе мощности Образовательного центра при парке высоких технологий. И в качестве разработчиков он представил стажёров. То есть поручил мой проект в лабораторию.
Гибкая и бережливая разработка показалась привлекательной Вадиму Мустяце, который впоследствии стал ментором проекта. Сегодня старт-ап работает в тестовом режиме. Но, по словам мужчины, уже в начале следующего года белорусы смогут закупаться с умом.
Вадим Мустяца, ментор проекта:
Самое важное здесь в том, что мы постарались вписаться в этот естественный процесс составления списка покупок. В данном случае мы заменяем эти обременяющие инструменты – с одной стороны, с другой стороны – мы даём возможность сэкономить. И мы за это ничего не просим, что самое главное.
То есть наша цель сейчас – решить проблему реальных людей. Мы будем работать ещё над мобильным приложением, чтобы человек у себя дома с компьютера создал этот список, а уже в магазине работал с телефоном, непосредственно смахивал купленные товары.
Одна бескорыстная идея – сотни довольных горожан. Ведь сбережение кровно нажитых – приятный бонус для каждого участника экономической цепи.