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Плавание. Белорус Илья Шиманович выступит в финале ЧМ, преодолев перый квалификационный барьер

12 декабря 2018 09:07
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Новости Беларуси. В китайском Ханчжоу стартовал 14-й чемпионат мира по плаванию на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Беларусь на этих соревнованиях представляют восемь спортсменов.

Плавание. Белорус Илья Шиманович выступит в финале ЧМ, преодолев перый квалификационный барьер-1

Плавание. Белорус Илья Шиманович выступит в финале ЧМ, преодолев перый квалификационный барьер-3

Накануне в утренней соревновательной сессии Анастасия Шкурдай и Виктор Стаселович, по итогам своих заплывов, не вышли в полуфиналы. А вот Илья Шиманович на 100-метровке брассом преодолел перый квалификационный барьер, а вечером показал в полуфинале четвертое время и теперь выступит в финале.

На медали претендовала наша мужская эстафетная команда 4 по 100 метров вольным стилем. Увы, белорусы заняли в финале лишь восьмое место.

Плавание. Белорус Илья Шиманович выступит в финале ЧМ, преодолев перый квалификационный барьер-6

Плавание. Белорус Илья Шиманович выступит в финале ЧМ, преодолев перый квалификационный барьер-8

# Плавание # общество # Фотофакт

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