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Венок из угля: необычная выставка проходит в Минске

12 декабря 2018 13:32
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В Республиканском центре экологии и краеведения в Минске прошёл конкурс юных флористов и педагогов дополнительного образования. Сейчас там организована выставка флористических работ.

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И сегодня в гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» – победительницы республиканской выставки-конкурса Татьяна Лысенок и Мария Жданович, а также заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГУО «Светлогорский эколого-биологический центр детей и молодёжи» Елена Зеньковская.

Татьяна Лысенок, победитель Республиканской выставки-конкурса «Лёд. Цветы. Фантазия»:
На выставке венок лежит даже из угля! Это интересно. Это неожиданно. Там очень много работ. У нас ещё осталась одна номинация для педагогов. Ещё не подведены итоги жюри, и детские тоже три номинации – там детская флористическая игрушка, венок и скульптура флористическая.

То есть, ещё будут сюрпризы. Их можно увидеть в Республиканском центре экологии и краеведения на Макаёнка, 8. Выставка будет до 16 января. Туда стоит прийти, получить удовольствие.

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# Выставки в Минске # общество # Татьяна Лысенок

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