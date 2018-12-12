Венок из угля: необычная выставка проходит в Минске

В Республиканском центре экологии и краеведения в Минске прошёл конкурс юных флористов и педагогов дополнительного образования. Сейчас там организована выставка флористических работ.

Корона Анны Павловой из цветов: уникальная работа юной белоруски

И сегодня в гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» – победительницы республиканской выставки-конкурса Татьяна Лысенок и Мария Жданович, а также заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГУО «Светлогорский эколого-биологический центр детей и молодёжи» Елена Зеньковская.

Татьяна Лысенок, победитель Республиканской выставки-конкурса «Лёд. Цветы. Фантазия»:

На выставке венок лежит даже из угля! Это интересно. Это неожиданно. Там очень много работ. У нас ещё осталась одна номинация для педагогов. Ещё не подведены итоги жюри, и детские тоже три номинации – там детская флористическая игрушка, венок и скульптура флористическая.

То есть, ещё будут сюрпризы. Их можно увидеть в Республиканском центре экологии и краеведения на Макаёнка, 8. Выставка будет до 16 января. Туда стоит прийти, получить удовольствие.

Показываем новогоднюю ёлку из кукурузы