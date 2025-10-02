Королева полей – побывали на уборке кукурузы и поговорили с аграриями

В Минской области активно ведется кормозаготовка. Всего необходимо заложить более двух миллионов тонн. Внимание не только объему, но и качеству, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. «Основная культура – это озимая пшеница» – поговорили с начальником сельхозпредприятия.

Кукуруза уродила – стебли порой возвышаются над человеческим ростом, початки набрались питательных свойств. Это одна из самых востребованных культур в растениеводстве. Ее ценят за стабильно высокую урожайность, богатство витаминов, а также довольно широкий спектр применения, начиная от использования в кормах для животных и заканчивая производством биотоплива. Уловить тот самый момент зрелости, когда можно убирать урожай, очень важно. Ведь неправильная технология может привести к потерям пищевой ценности и уменьшить сроки хранения, а поздний сбор увеличивает риск полегания и осыпания. Все нюансы и особенности такой капризной культуры аграрии знают и умеют определять по срезу початка даже в полевых условиях, когда запускать комбайны.

На полях сельскохозяйственного филиала Слуцкого сыродельного комбината работа кипит. Трудится целый семейный подряд. На уборке кукурузы отец с сыном Нерушевы, и оба Сергеи. За работой главы семейства на сельхозтехнике Сергей младший наблюдал еще с детства. Всегда тянуло к машинам. Даже после школы сразу прибегал в поле, чтобы посмотреть на будни аграриев. Когда вырос, пошел по стопам отца. Сначала вместе работали в Бобруйском районе, а позже перебрались в центральный регион, на Слуцкую землю. Уже восьмой сезон здесь вместе, каждый на своем комбайне – здоровое соперничество.

Сергей Нерушев, механизатор сельскохозяйственного филиала Слуцкого сыродельного комбината:

Предприятие хорошее. Самое надежное здесь – это руководитель и его команда. Здесь предоставляют условия труда, условия отдыха. Мы не работаем здесь с утра до ночи. У нас здесь все так налажено, что мы успеваем работать с восьми и до семи. Все поставленные задачи мы выполняем с легкостью. Конечно же, идут поощрения за это. Пока укладываемся в нормы, идет все очень даже неплохо, очень хорошо. Всем нас обеспечили – и идем работаем. Здесь коллектив, есть с кем пообщаться. Где-то кто-то кому-то подскажет, посоветует. Весело в коллективе. Это не одному сидеть в кабинете с ручкой, а в коллективе всегда весело.

Ежедневно в хозяйстве убирают до 800 тонн зеленой массы. Такого полезного корма необходимо заготовить для большого количества стада, без малого – 11 300 голов, поэтому работы много.