Отладить действия и показать высокий уровень полевой выучки. На Борисовском полигоне идут занятия по специальной подготовке с боевой стрельбой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тренируются курсанты 72-го гвардейского объединенного учебного центра. Артиллеристы поражают цели из вооружения самоходных установок на дальности до 9 километров. Для разведки и корректировки огня военнослужащие используют беспилотники.

Михаил Моторин, преподаватель цикла артиллерии:

Процесс подготовки занимает четыре месяца, конкретно по специальности. Учим солдат от простого к сложному, то есть изначально как к орудию подойти, как работают все механизмы. По итогу обучения у курсантов контрольным занятием является стрельба с закрытой огневой позиции, в войска их передаем полностью подготовленными. Они будут отличными специалистами, отличными командирами орудий.

Курсантские сборы на полигоне проводятся систематически. Будущие офицеры не только изучают в классах военный устав и тактико-технические характеристики того или иного вида вооружения. Значительная часть обучения – именно боевая подготовка.