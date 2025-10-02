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Свыше 3,5 тыс. большегрузов скопилось на границе Беларуси со странами ЕС

02 октября 2025 07:35
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Въезда в Евросоюз ожидают свыше 3,5 тысячи фур. Больше всего – на границе с Польшей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 3,5 тыс. большегрузов скопилось на границе Беларуси со странами ЕС-2

В погранпереходе «Козловичи» в очереди – 1 805 большегрузов. На границе с Литвой тоже отмечается скопление – там находится 1 220 крупногабаритных машин. Что касается очередей из легковушек, то они есть на двух направлениях. На польском – в ожидании 35 авто, на литовском – 10. 

Напомним, наши западные соседи решили закрыть некоторые контрольно-пропускные пункты на границе с Беларусью. Сейчас функционирует лишь 5 из 14 погранпереходов. При этом сопредельная сторона не предприняла мер для активизации работы. Наоборот, в сутки пропускают около 30 % от нужного количества машин. 

# Государственная граница Беларуси # Граница

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