Более 50 молодых специалистов собрались в Минске для обсуждения вопросов развития профессий службы быта

Доверь быт профессионалам. Более 50 молодых специалистов из всех регионов Беларуси собрались в Минске, чтобы обсудить вопросы престижа и развития профессий службы быта, а также гарантии для молодежи. Форум проходил два дня. Начали с посещения колледжа сервиса и технологий, где состоялся диалог с выпускниками, которые открыли успешный бизнес в отрасли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй день прошел в знаковом для каждого белоруса месте – в музее истории Великой Отечественной войны.

Юрий Дорогокупец, председатель Белорусского профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания:

Это очень важно для молодежи. Почему? Потому что именно те люди молодые, которые приходят на свое первое рабочее место, должны понимать, что они не остались один на один со своими проблемами. Мы говорим и о наставничестве, мы говорим и о тех положениях, которые существуют в коллективных договорах по направлению работы с молодежью, по вовлечению молодежи в какие-то наши мероприятия.

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ:

С молодежью как никогда нужно разговаривать именно на их языке, доносить, возможно, не совсем приятную информацию, но так, чтобы они действительно понимали, что от них зависит не только будущее, но и настоящее нашей Республики Беларусь.

Форум стал хорошей возможностью не только получить новые знания, но и заявить о себе. Участники озвучили проблемные темы. Делились мнениями и вносили конструктивные предложения.