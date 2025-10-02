«Основная культура – это озимая пшеница» – поговорили с начальником сельхозпредприятия
В Минской области активно ведется кормозаготовка. Всего необходимо заложить более двух миллионов тонн. Внимание не только объему, но и качеству, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Королева полей – побывали на уборке кукурузы и поговорили с аграриями.
Параллельно в хозяйстве ведется посевная. Под урожай-2026 необходимо освоить 3 500 гектаров зерновых. Из них 700 – это озимый ячмень, остальные определены под пшеницу. Свыше половины от плана уже выполнено.
Андрей Неделько, механизатор сельскохозяйственного филиала Слуцкого сыродельного комбината:
Занимаюсь севом зерновых, пшеницу сею. Только заехал на это поле, был на другом. Сею 50-60 гектаров в день. Все зависит от поля, погоды. От всего зависит. Пылит сильно, но помогает – подрулька стоит в тракторе.
Всего в хозяйстве три посевных агрегата, которые задействованы в осенних работах. На предприятии подчеркивают: из года в год ставку делают именно на озимые культуры. Ведь, как показывает практика, их урожайность на 10-15 центнеров выше.
Сергей Цейко, начальник сельскохозяйственного филиала Слуцкого сыродельного комбината:
У нас основная культура – это озимая пшеница. Ее урожайность составила 81 центнер [с гектара – прим. ред.] в 2025 году. В 2025 году мы получили рекордное количество урожая – это 23 900 тонн, 78,4 центнеров [с гектара – прим. ред.] урожайность. Поэтому эту планку необходимо удержать как минимум, а еще лучше перепрыгнуть в 2026 году. Поэтому к посевной подошли с еще большей ответственностью. Вся техника в исправном состоянии. Закуплены семена элиты, имеются свои семена элиты. Удобрения внесены под полную потребность. Механизаторскими кадрами также укомплектованы. Поэтому надеемся, что в 2026 году урожай будет еще лучше.
Подробности в видео.