«Основная культура – это озимая пшеница» – поговорили с начальником сельхозпредприятия

В Минской области активно ведется кормозаготовка. Всего необходимо заложить более двух миллионов тонн. Внимание не только объему, но и качеству, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Королева полей – побывали на уборке кукурузы и поговорили с аграриями.

Параллельно в хозяйстве ведется посевная. Под урожай-2026 необходимо освоить 3 500 гектаров зерновых. Из них 700 – это озимый ячмень, остальные определены под пшеницу. Свыше половины от плана уже выполнено.