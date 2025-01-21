Король: я бы сравнил государство с большим тьютором, который помогает на разных этапах

Андрей Король, ректор Белгосуниверситета:

Эти все вещи на самое деле начинаются не в вузе, они начинаются даже не в старшей школе. Сегодня все молодеет благодаря ритму нашей жизни. Они начинаются именно в средней школе. Здесь очень важно замечать подобного рода ростки и создавать условия, при которых сам ребенок будет учиться себя видеть. Когда ребенок будет понимать, что он не находится в пустыне, а он живет в этой стране, он принадлежит к таким-то корням, у него есть свой бэкграунд культурно-исторический, то и КПД от реализации его потенциала будет идти в копилку страны. И то, что вы говорите о ведении ребенка за руку – я бы сравнил государство с большим тьютором, который помогает на разных этапах определиться. Определившись, раскрыть то, что есть у тебя внутри. Например, в 2024 году школьники, участвуя в нескольких международных олимпиадах, завоевали шесть золотых медалей. Международная математическая олимпиада – здесь вообще уникальный случай, наша белорусская команда вошла в пятерку самых сильных команд мира. И первая в Европе.