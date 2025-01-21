Что делает государство, чтобы белорусы раньше и больше рожали? Мнение Ирины Костевич

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Пришло поколение 90-х, это другое поколение. Вот эти поздние браки, которые мы сегодня видим, не в 20 лет, а уже в 28-30. Что такое родить первого ребенка в 30 лет? Если у моего поколения эти демографические ножницы, период позволял 20 лет на рождение первого, второго, третьего, четвертого и пятого, то у современного поколения всего лишь 10 лет, с 30 до 40. Сверхсложная задача. Государство выстраивает не только с точки зрения материальной поддержки молодые семьи, но и качественные меры. Это и «Компания, дружественная родителям». То есть создать такую корпоративную культуру, даже позитивные моменты, имиджевые моменты и меры. Тот же День отца, который был принят. Это очень важно, поднят статус отца, потому что мы прекрасно понимаем, что в семье будет не один, не два, не трое деток, а намного больше, когда женщина уверена, что есть рядом надежный, любимый, на которого можно положиться, с которым дети тоже будут счастливы.