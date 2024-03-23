Корабль «Союз МС-25» успешно вышел на орбиту спустя почти 9 минут после старта

Уже уверенно можно сказать гагаринское поехали! Первая в истории космонавтики белоруска покоряет космос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небо открылось перед нашей соотечественницей Мариной Василевской.

Пуск ракеты-носителя состоялся ровно в назначенное время. 15 часов 36 минут и 10 секунд. Корабль успешно вышел на орбиту спустя почти 9 минут после старта. Исторические кадры уже облетели всю планету. Полет пилотируемого корабля пройдет по двухсуточной системе сближения и продлится 50 часов 34 минуты.

За это время корабль совершит 34 витка вокруг земли. В космос отправился многонациональный экипаж. Компанию нашей соотечественнице составляют опытные коллеги – космонавт Роскосмоса, уроженец Беларуси Олег Новицкий и астронавт НАСА американка Трейси Дайсон. Перед стартом Марина Василевская заявила, что готова к выполнению миссии. Несмотря на волнительность момента и перенос старта, девушка сохранила решительность и веру в успех! Корабль «Союз МС-25» с белоруской Мариной Василевской на борту стартовал с космодрома Байконур.