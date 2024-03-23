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Корабль «Союз МС-25» успешно вышел на орбиту спустя почти 9 минут после старта

23 марта 2024 13:43
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Уже уверенно можно сказать гагаринское поехали! Первая в истории космонавтики белоруска покоряет космос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небо открылось перед нашей соотечественницей Мариной Василевской.

Корабль «Союз МС-25» успешно вышел на орбиту спустя почти 9 минут после старта-1

Пуск ракеты-носителя состоялся ровно в назначенное время. 15 часов 36 минут и 10 секунд. Корабль успешно вышел на орбиту спустя почти 9 минут после старта. Исторические кадры уже облетели всю планету. Полет пилотируемого корабля пройдет по двухсуточной системе сближения и продлится 50 часов 34 минуты.

Корабль «Союз МС-25» успешно вышел на орбиту спустя почти 9 минут после старта-4

За это время корабль совершит 34 витка вокруг земли. В космос отправился многонациональный экипаж. Компанию нашей соотечественнице составляют опытные коллеги – космонавт Роскосмоса, уроженец Беларуси Олег Новицкий и астронавт НАСА американка Трейси Дайсон. Перед стартом Марина Василевская заявила, что готова к выполнению миссии. Несмотря на волнительность момента и перенос старта, девушка сохранила решительность и веру в успех!

Корабль «Союз МС-25» с белоруской Мариной Василевской на борту стартовал с космодрома Байконур.

Корабль «Союз МС-25» успешно вышел на орбиту спустя почти 9 минут после старта-7

Эмоции переполняют миллионы людей, чувствами и переживаниями с Мариной Василевской в эти минуты вся страна. До МКС корабль доберется через двое суток. Стыковка ожидается 25 марта в 18:10 по минскому времени. В космосе наша соотечественница проведет 12 суток. И у нее есть целый ряд задач.

Какие задачи выполнит Марина Василевская на МКС и повлиял ли перенос старта на экипаж? Рассказал Иван Буча.

Съемочная группа СТВ продолжает работу на Байконуре. Самые яркие моменты сегодняшнего события покажем в вечернем эфире.

# Белорусские космонавты # общество # Марина Василевская # Олег Новицкий

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