Корабль «Союз МС-25» успешно вышел на орбиту спустя почти 9 минут после старта

Уже уверенно можно сказать гагаринское поехали! Первая в истории космонавтики белоруска покоряет космос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небо открылось перед нашей соотечественницей Мариной Василевской.
Уже уверенно можно сказать гагаринское поехали! Первая в истории космонавтики белоруска покоряет космос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небо открылось перед нашей соотечественницей Мариной Василевской.
Пуск ракеты-носителя состоялся ровно в назначенное время. 15 часов 36 минут и 10 секунд. Корабль успешно вышел на орбиту спустя почти 9 минут после старта. Исторические кадры уже облетели всю планету. Полет пилотируемого корабля пройдет по двухсуточной системе сближения и продлится 50 часов 34 минуты.
За это время корабль совершит 34 витка вокруг земли. В космос отправился многонациональный экипаж. Компанию нашей соотечественнице составляют опытные коллеги – космонавт Роскосмоса, уроженец Беларуси Олег Новицкий и астронавт НАСА американка Трейси Дайсон. Перед стартом Марина Василевская заявила, что готова к выполнению миссии. Несмотря на волнительность момента и перенос старта, девушка сохранила решительность и веру в успех!
Корабль «Союз МС-25» с белоруской Мариной Василевской на борту стартовал с космодрома Байконур.
Эмоции переполняют миллионы людей, чувствами и переживаниями с Мариной Василевской в эти минуты вся страна. До МКС корабль доберется через двое суток. Стыковка ожидается 25 марта в 18:10 по минскому времени. В космосе наша соотечественница проведет 12 суток. И у нее есть целый ряд задач.
Какие задачи выполнит Марина Василевская на МКС и повлиял ли перенос старта на экипаж? Рассказал Иван Буча.
Съемочная группа СТВ продолжает работу на Байконуре. Самые яркие моменты сегодняшнего события покажем в вечернем эфире.