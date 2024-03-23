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Президент рассчитывает на совместные с Россией проекты по космическим полётам. Как развивают сотрудничество?

23 марта 2024 13:35
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Новые космические перспективы перед Беларусью в прямом смысле слова открыты благодаря тесному сотрудничеству с Россией. Давно понятно, что существование отдельных стран, их статус на мировой арене и качество развития без космоса невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент рассчитывает на совместные с Россией проекты по космическим полётам. Как развивают сотрудничество?-1

Эту линию поступательно продвигает наш Президент. И благодаря договоренностям на высшем уровне стало возможным сегодняшнее событие. Напомним, что в День космонавтики 12 апреля 2022 года Александр Лукашенко и Владимир Путин посещали строящийся космодром Восточный под Благовещенском. Тогда эта тема зазвучала настойчиво, сомнений не осталось: гражданину Беларуси в космосе быть. И вот свершилось. Напутствуя же перед космическим путешествием Олега Новицкого и Марину Василевскую, белорусский лидер сказал, что рассчитывает на продолжение совместных с Россией проектов по космическим полетам. Что ж, будем следить за развитием этих планов.

# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко

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