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Крутой о теракте: активное взаимодействие осуществляется со вчерашнего вечера по линии спецслужб

23 марта 2024 13:37
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Белорусские спецслужбы на фоне теракта в Подмосковье активно взаимодействуют с российскими коллегами, в том числе помогали России выполнить задачу не дать уйти террористам через границу, сообщил наш посол в Москве. Активное взаимодействие со вчерашнего дня осуществляется по линии специальных служб, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крутой о теракте: активное взаимодействие осуществляется со вчерашнего вечера по линии спецслужб-1

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Очень активное взаимодействие осуществляется со вчерашнего вечера по линии спецслужб. Подробности.

В связи с чудовищным террористическим актом работа посольства в Москве переведена фактически в круглосуточный режим. Оказывается всяческая информационная поддержка людям. Ведется взаимодействие с российской стороной. Известно, что среди раненых есть и наш соотечественник. За его жизнь борются медики. Еще одного белоруса после теракта родственники до сих пор не могут найти.

# Теракт # общество # Дмитрий Крутой

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