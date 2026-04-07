Государство вправе спросить за результат! Большое совещание по вопросам развития БНБК – собрали главное

Экономика высшей пробы – именно такая метафора идеально подходит, чтобы описать и масштаб, и значимость, и перспективы производства, аналогов которому нет нигде в Европе. По крайней мере, такой задумывалась Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но все ли на этом, действительно уникальном производстве с огромным экспортным потенциалом сегодня работает как часы? Вот резонный вопрос, который прозвучал 7 апреля на большом совещании у Президента. Государство оказало этому, по сути, научно-производственному кластеру значительную поддержку. Но почему эти меры пока не позволили выйти на устойчивую работу? Итак, каков итог сегодняшнего разговора у Президента и чего ждет глава государства от промышленного гиганта? Репортаж политического обозревателя Алены Сыровой.

Среди поводов для гордости белорусов последние 5-6 лет – Белорусская атомная электростанция, полет нашей женщины в космос и появление БНБК – по ощущениям, если не равнозначны, то схожи. Все три означают переход нашей страны на новый этап своего развития. Все три – шаг. Пусть в разных, но очень технологичных направлениях. БНБК – Белорусская национальная биотехнологическая корпорация – по задумке, должна была обеспечить отечественное АПК критически важными аминокислотами и комбикормами, а значит, укрепить нашу бионезависимость. И, конечно, с учетом того, что такими технологиями обладает всего несколько стран, на БНБК возлагались большие экспортные надежды.

С момента запуска производства прошло четыре года. Для того чтобы оно вообще появилось в нашей стране, особое усилие приложил лично Александр Лукашенко. Настал момент и время оценить, правильным ли путем идем, эффективно ли используем данный инструмент, если учесть тревожные звоночки, которые нет-нет да и поступают. Вопрос стратегический, уровень экспертизы – президентский. Для кого работает Биотехнологическая корпорация? Лукашенко на совещании потребовал ответить на вопросы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Со стороны государства корпорации была оказана существенная поддержка. Это преференции по уплате налогов, гарантии правительства по кредитам, особый порядок отражения курсовых разниц. В уставный фонд предприятия внесли бюджетные средства в размере 226 миллионов рублей по предложению господина Снопкова. Только льготных правительственных кредитов Китайской Народной Республики привлекли порядка 600 миллионов долларов. То есть для успешного старта и нормального развития сделано все, и даже больше. И, как я уже сказал, сегодня государство вправе спросить за результат. Из представленных материалов следует, что этих результатов, к сожалению, нет. Хотя зарплату все получают исправно, почти на 16 % выше среднеобластного уровня. До настоящего времени на полную загрузку мощностей биохимического и комбикормового производства так и не вышли. Целевые показатели производственной программы не достигнуты. Сохраняется острый дефицит оборотных средств.