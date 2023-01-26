Игры детства, дискотека и «Мозгобойня». Какие новинки ждут на фестивале «Вытокі. Крок да Алімпу» в 2023-м?

Знакомство с историей, творчество и спортивные состязания. Фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу» открывает новый сезон. Чем собираются радовать участников и гостей праздника? Об этом поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Викторией Меннановой, пресс-секретарем Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Александр Меженный, ведущий:

У нас в стране большое внимание уделяется и физкультуре, и спорту больших достижений. Чем отличается фестиваль «Вытокі»? Что особенного в фестивале «Вытокі. Крок да Алімпу»?

Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Первый сезон фестиваля «Вытокі» стартовал в 2021 году как раз таки после пандемии коронавируса. Уверена, что многие соскучились по большим, масштабным событиям в нашей стране. На мой взгляд, фестиваль «Вытокі» вдохнул новую жизнь, особенно в малые города, потому что главной целью нашего фестиваля является раскрытие потенциала конкретного региона через спорт, науку, культуру, искусство и образование. Фестиваль в прошлом году охватил более 106 тысяч человек в шести городах Беларуси. Как правило, это районные центры наших регионов. Сезон 3.0, как многие называют, будет не менее насыщенным. Мы постараемся удивить наших постоянных участников (уверена, появятся и новые) и в 2023 году. Ольга Войтенкова, ведущая:

Когда и с какого города фестиваль стартует?

Виктория Меннанова:

В 2023 году старт будет дан в конце мая с Гомельской области. Мы начнем наш маршрут – Жлобин принимает. Затем в июне аж в трех регионах пройдет фестиваль – это Барановичи (Брестская область), Слоним (Гродненская область) и Глубокое (Витебская область). В августе мы переедем в Могилевскую и Минскую области. Александр Меженный:

Давайте остановимся на творческой составляющей. Насколько я знаю, там танцоры, вокалисты, дизайнеры. Что в этом году ожидается? Какие элементы будут взяты из прошлых лет и что нового появится? «Нововведениями сезона станут спектакли от ведущих столичных театров»

Виктория Меннанова:

Программа фестиваля по-прежнему буде представлена двумя днями. В пятницу первый день будет открыт ознакомительным пресс-туром для наших коллег. Журналистов со всей страны приглашаем на это мероприятие, поскольку именно через СМИ жители нашей страны смогут узнавать что-то новое о маленьких городах. Затем мы пройдем в образовательную стезю – семинары по олимпийскому образованию, семинары для тренеров и специалистов спортивной отрасли. В первый день фестиваля также откроет свою работу художественная выставка и пройдут мастер-классы от одного из соорганизаторов нашего фестиваля галереи «АртХаус». Нововведениями сезона станут спектакли от ведущих столичных театров, которые специально будут выезжать со своей программой в регионы. Более того, репертуар будет отличаться друг от друга. Этот проект стал доступен нам благодаря поддержке в том числе и Министерства культуры Республики Беларусь. Ольга Войтенкова:

Что в нынешнем сезоне будет интересного касательно именно спортивных состязаний и проявлений себя? Народные игры и ночная дискотека. Какие новшества подготовили для гостей?

Виктория Меннанова:

В 13:00 во второй день фестиваля традиционно из года в год мы открываем фестиваль, после чего сразу будет дан старт олимпийскому квесту, в рамках которого любой желающий (здесь речь идет о детях) может выполнить 15 заданий на спортивных локациях, которые будут представлены в каждом регионе, и получить заветный приз – подарок от Национального олимпийского комитета. В то же время будет дан старт олимпийскому забегу. Во всех регионах впервые пройдут такие мероприятия. Нововведением на спортивных локациях станет площадка «Народные игры». Мы предлагаем всем вернуться в наше детство, поиграть в лапту, пострелять из рогатки, поиграть в вышибалы и так далее. Сейчас, конечно, необходимо идти в ногу со временем, у нас сейчас все в интернет-пространстве. Тем не менее, на наш взгляд, не стоит забывать об играх нашего двора. Мы надеемся, что все удачно состоится.

Виктория Меннанова:

Ну а вечерняя программа завершится конкурсом вокалистов. В этом году, кстати, помимо конкурса вокалистов, в котором будут принимать участие представители различных городов от 16 лет и старше, мы добавляем литературно-поэтический конкурс. Призываем всех желающих следить за нашими социальными сетями, интернет-ресурсами. Мы дадим старт и объявим условия данных конкурсов. Затем программа продолжится концертом с участием звезд белорусской эстрады, после чего будет яркий, красочный фейерверк, которого, естественно, все ждут.