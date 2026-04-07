Иран допускает открытие Ормузского пролива после компенсации ущерба – СМИ

Накануне предстоящей ночи весь мир замер в ожидании ответа на вопрос: а что будет дальше? Ровно в 04:00 по минскому времени истекает тот самый дедлайн, который Вашингтон обозначил Тегерану по поводу открытия Ормузского пролива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В противном случае Трамп пригрозил Ирану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам, весьма эмоционально высказавшись в социальной сети. Накануне часа икс Тегеран предложил США план по прекращению войны из 10 пунктов. Об это пишет New York Times.

Иран передал Пакистану свой ответ на предложение США о прекращении войны.

Кроме того, Иран допускает открытие Ормузского пролива, но только после компенсации ущерба от агрессии США и Израиля. Такую позицию Тегерана обозначает Al Jazeera. При этом Иран разделил государства, чьи суда пользуются этим практически бутылочным горлышком, на дружественные, нейтральные и враждебные. Для последней категории проход через пролив закрыт. Корабли из нейтральных стран будут облагаться высокими сборами.

Правда, в Вашингтоне видят это совсем по-другому. В Белом доме считают, что США по праву победителя, а не Иран, должны взимать плату за проход через Ормузский пролив. Эти слова Дональда Трампа цитирует The Guardian. Ночное развитие этой ситуации, вне всяких сомнений, сформирует мировую информационную повестку предстоящей среды. Но уникальность момента в том, что весенние события ярко продемонстрировали, насколько мир зависит всего от нескольких десятков километров акватории. «Ормузский паралич» фактически остановил половину мирового экспорта удобрений, сорвав посевную во многих странах. А цены на базовые азотные удобрения с начала конфликта подскочили на треть.

Казалось бы, где Ближний Восток, а где Таллин, но не все эстонские фермеры в 2026 году рискнули сеять хлеб. Делать это попросту оказалось нерентабельным. Но наиболее чувствительным в этой ситуации оказался мировой топливный рынок. О наступлении «черного апреля» из-за проблем с нефтью и газом заявляет глава Международного энергетического агентства и добавляет, что нынешний кризис намного серьезнее, чем все предыдущие за полвека.