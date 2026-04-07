Для кого работает Биотехнологическая корпорация? Лукашенко на совещании потребовал ответить на вопросы

Экономика высшей пробы – именно такая метафора идеально подходит, чтобы описать и масштаб, и значимость, и перспективы производства, аналогов которому нет нигде в Европе. По крайней мере, такой задумывалась Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но все ли на этом действительно уникальном производстве с огромным экспортным потенциалом сегодня работает как часы? Вот резонный вопрос, который прозвучал 7 апреля на большом совещании у Президента. Но сначала – объективная оценка стартовых позиций, а после – ответы на вопросы, без которых наш путь будет бесцельным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первое: для кого работает наша Биотехнологическая корпорация? Второе: какие продукты мы уже создали и что нового можем предложить рынку в ближайшее время? Третье: как решается вопрос закупки вашей продукции организациями АПК? Что с составами и качеством? Послушаем сегодня вице-премьера профильного, товарища Шулейко. Помните, о чем мы договаривались, когда вас, профильного вице-премьера, назначали председателем наблюдательного совета. Все предлагаемые вами подходы к развитию БНБК должны работать на практике. Предприятие должно загрузить свои мощности и стать наконец-то финансово устойчивым. Далее Николай Геннадьевич Снопков доложит о выполнении персонального поручения о реализации проекта БНБК-3 (Александр Николаевич Косинец говорит, уже и БНБК-4) и привлечении для этого прямых китайских инвестиций. Повторюсь, лимит поддержки данного предприятия за счет бюджета давно исчерпан.