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Для кого работает Биотехнологическая корпорация? Лукашенко на совещании потребовал ответить на вопросы

07 апреля 2026 16:31
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Экономика высшей пробы – именно такая метафора идеально подходит, чтобы описать и масштаб, и значимость, и перспективы производства, аналогов которому нет нигде в Европе. По крайней мере, такой задумывалась Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но все ли на этом действительно уникальном производстве с огромным экспортным потенциалом сегодня работает как часы? Вот резонный вопрос, который прозвучал 7 апреля на большом совещании у Президента.

Но сначала – объективная оценка стартовых позиций, а после – ответы на вопросы, без которых наш путь будет бесцельным. 

Для кого работает Биотехнологическая корпорация? Лукашенко на совещании потребовал ответить на вопросы-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первое: для кого работает наша Биотехнологическая корпорация? Второе: какие продукты мы уже создали и что нового можем предложить рынку в ближайшее время? Третье: как решается вопрос закупки вашей продукции организациями АПК? Что с составами и качеством? 

Послушаем сегодня вице-премьера профильного, товарища Шулейко. Помните, о чем мы договаривались, когда вас, профильного вице-премьера, назначали председателем наблюдательного совета. Все предлагаемые вами подходы к развитию БНБК должны работать на практике. Предприятие должно загрузить свои мощности и стать наконец-то финансово устойчивым. 

Далее Николай Геннадьевич Снопков доложит о выполнении персонального поручения о реализации проекта БНБК-3 (Александр Николаевич Косинец говорит, уже и БНБК-4) и привлечении для этого прямых китайских инвестиций. Повторюсь, лимит поддержки данного предприятия за счет бюджета давно исчерпан. 

Для кого работает Биотехнологическая корпорация? Лукашенко на совещании потребовал ответить на вопросы-4

Александр Лукашенко:
Дадим слово и новому руководству Академии наук – Владимиру Степановичу Каранику. Помню вашу дискуссию с Александром Николаевичем Косинцем при посещении Солигорской птицефабрики. Кстати, директор здесь присутствует. Об уровне научной новизны применяемых БНБК биотехнологий. Без поддержки науки это высоконаучное предприятие существовать не может.

Денег в бюджете на это нет и не будет – Лукашенко о поддержке БНБК. Подробности.

# Предприятия Беларуси # Сельское хозяйство # Экономика # Государственная политика # Александр Лукашенко

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