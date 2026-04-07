США и Израиль атаковали ключевой для нефтяного экспорта Ирана остров Харк

Соединенные Штаты и Израиль нанесли удар по иранскому острову Харк, где расположены военные объекты и крупнейший нефтяной терминал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Mehr.

Кроме этого, ранее в регион прибыл американский десантный корабль USS Tripoli, что связано с возможной операцией по захвату острова. По сообщениям СМИ, планируется многодневная миссия с привлечением спецназа и пехоты.

Лидер США Дональд Трамп требует от Ирана открыть движение через Ормузский пролив и угрожает атаками на мосты и электростанции, если требования не будут выполнены. Иран пообещал ответные меры.

Фото: pixabay / Десантный корабль USS Tripoli