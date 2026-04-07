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США и Израиль атаковали ключевой для нефтяного экспорта Ирана остров Харк

07 апреля 2026 16:31
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США и Израиль атаковали ключевой для нефтяного экспорта Ирана остров Харк-0

Соединенные Штаты и Израиль нанесли удар по иранскому острову Харк, где расположены военные объекты и крупнейший нефтяной терминал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Mehr.

Кроме этого, ранее в регион прибыл американский десантный корабль USS Tripoli, что связано с возможной операцией по захвату острова. По сообщениям СМИ, планируется многодневная миссия с привлечением спецназа и пехоты. 

Лидер США Дональд Трамп требует от Ирана открыть движение через Ормузский пролив и угрожает атаками на мосты и электростанции, если требования не будут выполнены. Иран пообещал ответные меры.

Фото: pixabay / Десантный корабль USS Tripoli

# Международная политика

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