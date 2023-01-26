«1,5 метра воды!» В Гомельской области готовятся к расселению людей из-за подтоплений

Новости Беларуси. На реках Беларуси продолжается аномальный рост уровня воды. Так, в Гомельской области готовятся к расселению людей из-за паводка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация находится на контроле местной власти. Обстановка в частном секторе ежедневно мониторится сотрудниками МЧС и ОСВОД. Особое внимание таким гомельским улицам, как Полевая, Луговая, Севастопольская и микрорайону Монастырек, где уже подтоплено 18 подворий. Местные старожилы подобного не видели за всю свою жизнь.