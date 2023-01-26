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«1,5 метра воды!» В Гомельской области готовятся к расселению людей из-за подтоплений

26 января 2023 07:49
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Новости Беларуси. На реках Беларуси продолжается аномальный рост уровня воды. Так, в Гомельской области готовятся к расселению людей из-за паводка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация находится на контроле местной власти. Обстановка в частном секторе ежедневно мониторится сотрудниками МЧС и ОСВОД. Особое внимание таким гомельским улицам, как Полевая, Луговая, Севастопольская и микрорайону Монастырек, где уже подтоплено 18 подворий. Местные старожилы подобного не видели за всю свою жизнь.

«1,5 метра воды!» В Гомельской области готовятся к расселению людей из-за подтоплений-1

Светлана Гатальская, жительница Гомеля:
Метр воды. Это тут уже выше, а там вообще вон сколько. Там уже будет 1,5 метра. Потихоньку две недели. Сначала она прибывала сантиметров по 5, потом по 10, потом по 14. Теперь 25 уже прибывает.

Экстренные службы разрабатывают план действий на случай экстренной ситуации. В полную готовность приведут весь флот спасателей, а это почти 50 лодок. Также подготовят места для размещения эвакуированных людей и животных.

«1,5 метра воды!» В Гомельской области готовятся к расселению людей из-за подтоплений-4

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# Природные явления # общество # Светлана Гатальская # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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