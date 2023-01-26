Студенческие общежития и детские поликлиники. Что нового построят в Минске в 2023 году?

Мосты, парки, скверы, зеленые зоны и социальные объекты. В конце 2022 года была составлена инвестиционная программа. Так, 35 % бюджета Минска пойдет на капитальное строительство.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома: В текущем году планируется ввести в эксплуатацию детскую поликлинику на 480 мест в микрорайоне Сухарево. Также планируется ввести в эксплуатацию два пусковых комплекса – 4-я и 5-я клинические больницы. Продолжится строительство корпусов 11-й клинической больницы. Также планируется в текущем году завершить строительство центра трансплантологии по улице Семашко, 8.

Кроме больниц и поликлиник, в 2023 году внимание уделят и учреждениям образования: это школа и детский сад с бассейном в районе «Минск Мир». Кроме возведения новых объектов, в фокусе и улучшение текущих. Так, реконструируют детский сад № 242. Параллельно будет вестись работа и по усовершенствованию шести межшкольных стадионов столицы. Также займутся и зелеными зонами.

Отдельное внимание уделяется студенческим общежитиям. В разных районах столицы их возведут для иногородних учащихся БГУИР, медуниверситета, БНТУ, БГТУ и университета физической культуры.

Ирина Гонтарева: Начнется реконструкция парка Павлова. Третья очередь строительства. Будут организованы дополнительные площадки для отдыха населения Московского района, а также гостей нашей столицы.

Ирина Гонтарева:

В марте 2022 года начато строительство студенческого общежития по улице Семашко. Оно предусматривает в себе 1 030 мест, из которых 530 мест будет для студентов БГУИР, 500 мест – для студентов медуниверситета. Обеспечить ввод в эксплуатацию данного общежития планируется в третьем квартале текущего года.

Сроки сдачи объектов разные, большую часть из них минчане скоро увидят и смогут опробовать. Так, поэтапно столица становится зеленее, комфортнее и многофункциональнее.