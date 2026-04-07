Сами занимаются семеноводством – рассказываем о сельхозпредприятии «Племенной завод Красная Звезда»
Аграрии Минской области ведут массовый сев ранних яровых, зерновых и зернобобовых культур. Сформирована крепкая ресурсная база – от качественного семенного фонда до техники. Все это напрямую влияет на будущий каравай. На вес золота каждая минута, поэтому аграрии работают на опережение быстро и сплоченно, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
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Высокий темп работы на полях Клецкого района сельхозпредприятии «Племенной завод Красная Звезда». Гул техники не затихает ни на час. Сейчас механизаторы активно вносят удобрения под сахарную свеклу и кукурузу. В хозяйстве сами занимаются семеноводством. Выращивают растения, доводят до элиты и реализуют другим хозяйствам. Акцент делают на культуре, которые наиболее востребованы предприятиями района и области.
Сергей Матейко, заместитель директора КСУП «Племенной завод Красная Звезда»:
Урожайность в прошлом году зерновых почти 60 центнеров с гектара – 59,7 получили. Сахарной свеклы 460 центнеров. Что касается сахарной свеклы, в прошлом году на ранние сроки копки самая высокая сахаристость была у нас в хозяйстве. Кукурузы получили на силос в районе 300 центнеров с гектара. На зерно получили 94 центнера с гектара. В этом году планируем 60 тысяч органики внести под данную культуру – кукурузу и сахарную свеклу. Соответственно, минеральные удобрения также внесены. Планируем увеличить урожай.
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