Сами занимаются семеноводством – рассказываем о сельхозпредприятии «Племенной завод Красная Звезда»

Аграрии Минской области ведут массовый сев ранних яровых, зерновых и зернобобовых культур. Сформирована крепкая ресурсная база – от качественного семенного фонда до техники. Все это напрямую влияет на будущий каравай. На вес золота каждая минута, поэтому аграрии работают на опережение быстро и сплоченно, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Как в Копыльском раоне проходит сев яровых культур – рассказали сотрудники сельхозпредприятия «Пионер-Агро»

Высокий темп работы на полях Клецкого района сельхозпредприятии «Племенной завод Красная Звезда». Гул техники не затихает ни на час. Сейчас механизаторы активно вносят удобрения под сахарную свеклу и кукурузу. В хозяйстве сами занимаются семеноводством. Выращивают растения, доводят до элиты и реализуют другим хозяйствам. Акцент делают на культуре, которые наиболее востребованы предприятиями района и области.