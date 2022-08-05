«Контролируют все денежные потоки в стране». Как устроена работа Департамента финансовых расследований?
Именно 1992-й стал годом зарождения органов финансовых расследований в нашей стране. 5 августа в Главной государственной налоговой инспекцией Министерства финансов Беларуси создано управление налоговых расследований. Самостоятельный государственный орган образовался в 1998-м, а в 2001-м Государственный комитет финансовых расследований присоединен к Комитету госконтроля, и на его основе образован Департамент финансовых расследований.
Департамент финансовых расследований работает в тесной связке с другими правоохранительными органами. Сообща они борются с преступным миром в сфере финансов на протяжении уже трех десятилетий. За годы своего существования органы финансовых расследований прочно заняли свою нишу среди органов системы обеспечения национальной безопасности страны.
Сергей Хмарук, заместитель генерального прокурора Беларуси:
Профессионализм сотрудников, их честность, порядочность во многом определили эффективную реализацию поставленных перед службой задач. За три десятка лет органы финансовых расследований не только нашли, но и прочно заняли свое место в системе правоохранительных органов Беларуси, стали надежной защитой нашей страны от внешних и внутренних угроз в экономической сфере.
Виктор Франскевич, заместитель директора Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
Если брать динамику развития органов финансовых расследований, то наша работа строится, исходя из вызовов и угроз экономической безопасности страны.
Игорь Маршалов, заместитель председателя КГК Беларуси – директор Департамента финансовых расследований:
Когда в одном органе сконцентрированы и специалисты, которые проводят проверки финансово-хозяйственной деятельности, подразделения финансовой разведки, которые контролируют все денежные потоки в стране, и правоохранительный орган, который имеет функции дознания и оперативно-розыскной деятельности, фактически весь цикл от получения информации, проведения проверки и возбуждения уголовных дел находится в одном органе, что, конечно же, позволяет достичь большей эффективности при выполнении возложенных задач.
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