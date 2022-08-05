«Контролируют все денежные потоки в стране». Как устроена работа Департамента финансовых расследований?

Именно 1992-й стал годом зарождения органов финансовых расследований в нашей стране. 5 августа в Главной государственной налоговой инспекцией Министерства финансов Беларуси создано управление налоговых расследований. Самостоятельный государственный орган образовался в 1998-м, а в 2001-м Государственный комитет финансовых расследований присоединен к Комитету госконтроля, и на его основе образован Департамент финансовых расследований.

Департамент финансовых расследований работает в тесной связке с другими правоохранительными органами. Сообща они борются с преступным миром в сфере финансов на протяжении уже трех десятилетий. За годы своего существования органы финансовых расследований прочно заняли свою нишу среди органов системы обеспечения национальной безопасности страны.

Сергей Хмарук, заместитель генерального прокурора Беларуси:

Профессионализм сотрудников, их честность, порядочность во многом определили эффективную реализацию поставленных перед службой задач. За три десятка лет органы финансовых расследований не только нашли, но и прочно заняли свое место в системе правоохранительных органов Беларуси, стали надежной защитой нашей страны от внешних и внутренних угроз в экономической сфере.