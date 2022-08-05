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«Контролируют все денежные потоки в стране». Как устроена работа Департамента финансовых расследований?

05 августа 2022 17:40
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Именно 1992-й стал годом зарождения органов финансовых расследований в нашей стране. 5 августа в Главной государственной налоговой инспекцией Министерства финансов Беларуси создано управление налоговых расследований. Самостоятельный государственный орган образовался в 1998-м, а в 2001-м Государственный комитет финансовых расследований присоединен к Комитету госконтроля, и на его основе образован Департамент финансовых расследований.

«Контролируют все денежные потоки в стране». Как устроена работа Департамента финансовых расследований?-1

Департамент финансовых расследований работает в тесной связке с другими правоохранительными органами. Сообща они борются с преступным миром в сфере финансов на протяжении уже трех десятилетий. За годы своего существования органы финансовых расследований прочно заняли свою нишу среди органов системы обеспечения национальной безопасности страны.

«Контролируют все денежные потоки в стране». Как устроена работа Департамента финансовых расследований?-4

Сергей Хмарук, заместитель генерального прокурора Беларуси:
Профессионализм сотрудников, их честность, порядочность во многом определили эффективную реализацию поставленных перед службой задач. За три десятка лет органы финансовых расследований не только нашли, но и прочно заняли свое место в системе правоохранительных органов Беларуси, стали надежной защитой нашей страны от внешних и внутренних угроз в экономической сфере.

«Контролируют все денежные потоки в стране». Как устроена работа Департамента финансовых расследований?-7

Виктор Франскевич, заместитель директора Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
Если брать динамику развития органов финансовых расследований, то наша работа строится, исходя из вызовов и угроз экономической безопасности страны.

«Контролируют все денежные потоки в стране». Как устроена работа Департамента финансовых расследований?-10

Игорь Маршалов, заместитель председателя КГК Беларуси – директор Департамента финансовых расследований:
Когда в одном органе сконцентрированы и специалисты, которые проводят проверки финансово-хозяйственной деятельности, подразделения финансовой разведки, которые контролируют все денежные потоки в стране, и правоохранительный орган, который имеет функции дознания и оперативно-розыскной деятельности, фактически весь цикл от получения информации, проведения проверки и возбуждения уголовных дел находится в одном органе, что, конечно же, позволяет достичь большей эффективности при выполнении возложенных задач.

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# Закон # общество # Сергей Хмарук # Виктор Франскевич # Игорь Маршалов # Фотофакт

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