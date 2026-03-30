В Париже водители автобусов и фур провели акцию протеста

Париж вновь охвачен протестами. Несколько сотен грузовиков и автобусов выехали улицы французской столицы и кольцевые дороги. Водители требуют от властей дополнительных мер поддержки из-за роста цен на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство для поддержки малых и средних транспортных компаний приняло решение выделить 50 миллионов евро. Однако, по мнению протестующих этого недостаточно, чтобы преодолеть топливный кризис. Водители получат субсидии в размере приблизительно 20 евроцентов за литр, что не решает покупку того же дизеля, который уже стоит почти 2,5 евро.

Кевин Мориз, владелец автотранспортной компании (Франция): У меня небольшой бизнес. И если раньше мы тратили 16 тысяч евро в месяц на топливо, а теперь эта сумма выросла до 30 тысяч евро. Как я могу выжить в таких условиях?

Хихеб Бен Саллем, директор автобусной компании (Франция):

Это ненормально, что здесь так много автобусов. Сейчас пик туристического сезона, и вы не должны найти ни одного свободного автобуса, они все должны быть на маршруте . И то, что сегодня их здесь так много , говорит о наличии серьезной проблемы.

Эта акция в Париже лишь часть общенациональных протестов. Ранее водители грузовиков заблокировали шоссе под Лионом. 31 марта это планируют сделать владельцы фур в северных провинциях Франции, а в 1 апреля на Лазурном берегу средиземноморского побережья.