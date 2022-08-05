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«Вопросы финансовой поддержки семьи». БСЖ и столичная власть обсудили ценности и традиции семей Беларуси

05 августа 2022 17:02
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Новости Беларуси. Ценности и традиции, а также поддержка молодых семей. Эти темы обсуждали на встрече в Храме-памятнике в честь Всех Святых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Вопросы финансовой поддержки семьи». БСЖ и столичная власть обсудили ценности и традиции семей Беларуси-1

Здесь собрались представители городской власти, православной церкви, Белорусского союза женщин, депутаты и молодежь. Говорили об актуальных социальных вопросах: повышении статуса семьи среди юношей и девушек и программе господдержки.  

«Вопросы финансовой поддержки семьи». БСЖ и столичная власть обсудили ценности и традиции семей Беларуси-4

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:  
Много поступает вопросов от молодежи, я бы сказала, вопросы по созданию семьи. А также какие гарантии сегодня предлагает государство в поддержке семей.  

«Вопросы финансовой поддержки семьи». БСЖ и столичная власть обсудили ценности и традиции семей Беларуси-7

Светлана Любецкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Семья сегодня поддерживается со всех сторон. Это и законодательные инициативы, это вопросы финансовой поддержки семьи. Сегодня сказать, что есть сферы, неурегулированные государством, невозможно. Вопрос стоит в том, каким образом их дальше развивать, как поддерживать семью.  

«Вопросы финансовой поддержки семьи». БСЖ и столичная власть обсудили ценности и традиции семей Беларуси-10

Представители Белорусской православной церкви сделали акцент на необходимости духовно-нравственного воспитания молодежи.  

# Брак и семья # общество # Ольга Чемоданова # Светлана Любецкая # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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