«Вопросы финансовой поддержки семьи». БСЖ и столичная власть обсудили ценности и традиции семей Беларуси

Новости Беларуси. Ценности и традиции, а также поддержка молодых семей. Эти темы обсуждали на встрече в Храме-памятнике в честь Всех Святых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь собрались представители городской власти, православной церкви, Белорусского союза женщин, депутаты и молодежь. Говорили об актуальных социальных вопросах: повышении статуса семьи среди юношей и девушек и программе господдержки.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Много поступает вопросов от молодежи, я бы сказала, вопросы по созданию семьи. А также какие гарантии сегодня предлагает государство в поддержке семей.

Светлана Любецкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Семья сегодня поддерживается со всех сторон. Это и законодательные инициативы, это вопросы финансовой поддержки семьи. Сегодня сказать, что есть сферы, неурегулированные государством, невозможно. Вопрос стоит в том, каким образом их дальше развивать, как поддерживать семью.