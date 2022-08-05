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«Это по-хозяйски». Чем Лукашенко понравился комплекс «Хотилы-Агро» в Поставском районе?

05 августа 2022 17:12
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов для животноводства. С этой темы глава государства начал рабочую поездку в Поставский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это по-хозяйски». Чем Лукашенко понравился комплекс «Хотилы-Агро» в Поставском районе?-1

Впрочем, ферм, где есть хозяин и дисциплина, как в «Хотилы-Агро», где и начался разговор, это касается в меньшей степени. Для таких хозяйств важно правильно расходовать ресурс и прирастать. Но без лишних переплат.  

«Это по-хозяйски». Чем Лукашенко понравился комплекс «Хотилы-Агро» в Поставском районе?-4

Цифры это подтверждают. Коровы (а их здесь 850) в 2022 году дают на 2 000 килограммов молока больше, чем в прошлом. Значит, стратегия выбрана верно и нужно продолжать в том же духе.  

«Это по-хозяйски». Чем Лукашенко понравился комплекс «Хотилы-Агро» в Поставском районе?-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
– Сколько комплекс существует?  
– 12 лет, это полтора где-то.  
– Ты считаешь, он у тебя дешевый?  

«Это по-хозяйски». Чем Лукашенко понравился комплекс «Хотилы-Агро» в Поставском районе?-10

– Здесь 12 миллионов.  
– Рублей?  
– 12 миллионов рублей.  
– Что-то дешево. Ты молодец, что собрал. Где-то что-то валялось плохо, это по-хозяйски, правильно. Но для меня важно определить комплекс оптимальный по цене, чтобы я знал, кому я помогаю и за что. Они же приходят ко мне. Субботин приходит ко мне: мне надо 200 миллионов долларов. Куда? «Я комплексы строю – Сколько? – 20». Прикинул, по 10 миллионов долларов. Дорого или нет? Кто его знает?  
– Сколько там поголовья.  

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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