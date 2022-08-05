«Это по-хозяйски». Чем Лукашенко понравился комплекс «Хотилы-Агро» в Поставском районе?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов для животноводства. С этой темы глава государства начал рабочую поездку в Поставский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, ферм, где есть хозяин и дисциплина, как в «Хотилы-Агро», где и начался разговор, это касается в меньшей степени. Для таких хозяйств важно правильно расходовать ресурс и прирастать. Но без лишних переплат.

Цифры это подтверждают. Коровы (а их здесь 850) в 2022 году дают на 2 000 килограммов молока больше, чем в прошлом. Значит, стратегия выбрана верно и нужно продолжать в том же духе.