«Это по-хозяйски». Чем Лукашенко понравился комплекс «Хотилы-Агро» в Поставском районе?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов для животноводства. С этой темы глава государства начал рабочую поездку в Поставский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов для животноводства. С этой темы глава государства начал рабочую поездку в Поставский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впрочем, ферм, где есть хозяин и дисциплина, как в «Хотилы-Агро», где и начался разговор, это касается в меньшей степени. Для таких хозяйств важно правильно расходовать ресурс и прирастать. Но без лишних переплат.
Цифры это подтверждают. Коровы (а их здесь 850) в 2022 году дают на 2 000 килограммов молока больше, чем в прошлом. Значит, стратегия выбрана верно и нужно продолжать в том же духе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Сколько комплекс существует?
– 12 лет, это полтора где-то.
– Ты считаешь, он у тебя дешевый?
– Здесь 12 миллионов.
– Рублей?
– 12 миллионов рублей.
– Что-то дешево. Ты молодец, что собрал. Где-то что-то валялось плохо, это по-хозяйски, правильно. Но для меня важно определить комплекс оптимальный по цене, чтобы я знал, кому я помогаю и за что. Они же приходят ко мне. Субботин приходит ко мне: мне надо 200 миллионов долларов. Куда? «Я комплексы строю – Сколько? – 20». Прикинул, по 10 миллионов долларов. Дорого или нет? Кто его знает?
– Сколько там поголовья.
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