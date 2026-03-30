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Тегеран намерен сделать платным проход через Ормузский пролив

30 марта 2026 13:56
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Между тем поставки нефти из стран Персидского залива, могут частично возобновиться. Проход через Ормузский пролив планируют вновь открыть, однако он станет платным. Иранский парламент намерен утвердить закон, который установит специальные сборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тегеран намерен сделать платным проход через Ормузский пролив-2

Согласно новым правилам, Иран будет обеспечивать безопасность судов и взимать пошлину за их проход. Пропуск одного корабля по некоторым данным оценивается примерно в 2 миллиона долларов. Причем необходимо будет получить специальное разрешение. Если нововведения вступят в силу, это может серьезно усложнить и без того непростую логистику для международных грузоперевозчиков и приведет к еще большему мировому росту цен на нефть и товары, перевозимые через пролив. 

# Конфликт на Ближнем Востоке

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