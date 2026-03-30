Журналист Томас Фази заявил, что большинство украинцев готовы пойти на территориальные уступки ради завершения конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, НАТО использует украинские власти в свои интересах, не учитывая позицию населения.

Лидер Америки Дональд Трамп также отмечал, что договориться с главой Украины Владимиром Зеленским сложнее, чем с российской стороной. В Кремле, в свою очередь, заявляют о готовности к мирному урегулированию и положительной для себя ситуации на фронте.

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